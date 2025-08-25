В Петербурге в августе выпал снег! Что? Это правда? Почему так происходит? Лето – все? Отвечаем!

Петербург накрыло мокрым снегом! Фотографии с асфальтом покрытым белой крошкой публикуют городские телеграм-каналы. Так осень приходит в город? Надежд на тепло больше нет? Разбираемся!
Что случилось?
Последняя неделя лета встретила петербуржцев хмурым небом и понижением температуры — к полудню 25 августа воздух в городе едва прогрелся до +15℃.
Дальше больше: в районе обеда городские, а затем и федеральные медиа начали сообщать о том, что север Петербурга накрыл дождь, град и даже снег. «В Питере снег — город накрыло сильным ливнем с градом и мокрым снегом. Типичное 237
января 25 августа в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации одного из телеграм-каналов.
Почему в августе идет снег?
Строго говоря, уточняют в Гидрометцентре, именно снега в Петербурге 25-го августа не было. «Нет, неправда, снег не выпал, — рассказали Собака.ru в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — прошел ливневой дождь с грозой и градом». При этом, уточнили в ведомстве, снег в городе пока и «не ожидается».
Припорошенные белыми кристаллами тротуары синоптики объяснили «конвективными явлениями». Говоря на простом языке, это когда город (или любую другую территорию) накрывает кучевыми облаками, из которых идут интенсивные осадки.
«[Такие кучевые облака] образуются в очень неустойчивой атмосфере, когда велика разница температуры перегретой земли и более высоких слоев, что формирует мощные восходящие потоки влажного воздуха, — ранее рассказывала Наталья Чередько, старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем. — С высотой температура снижается, влага конденсируется и образуются облачные частицы в виде капель и переохлажденных капель, которые с развитием облака образуют ледяные зародыши градин».
При этом, как отметили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии, подобные явления вполне можно назвать типичными для петербургского лета.
Почему так резко похолодало?
Всему виной циклоны. Сейчас Петербург оказался в «тыловой части циклонической системы», объясняют в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии. «К нам с севера сейчас поступает холодный воздух, поэтому температурный режим сейчас чуть ниже [нормы, исходя из характерного для города] климата», — добавляют в синоптики.
Как ожидается, такие условия сохранятся в Петербурге «до конца рабочей недели». «В Петербурге в ночные часы +8... +10℃, днем — +15℃... +17℃. В Пятницу на пару градусов ниже», — уточнили по телефону в Северо-Западном управлении.
То есть в выходные потеплеет?
Согласно, недельному прогнозу в Петербурге, выходные действительно порадуют горожан чуть более теплой погодой, нежели рабочая неделя. Повышение температуры, которое наметится к пятнице, должно продолжится и в субботу — воскресение. Правда, оговариваются синоптики, дождей также будет «побольше».
Желающие выбраться за город также должны готовиться к относительно прохладному приему. «[По области в выходные] большого тепла тоже не будет: +14℃... +19℃, может +15℃... +20℃, как-то так. И дожди», — резюмировали синоптики.
То есть лето закончилось?
«[Летняя погода] приходит, да, к своему завершению», — констатируют в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии. Вероятно, по-настоящему летняя погода с теплыми ночами и жаркими днями может в этом году уже и не вернуться.
При этом, как отмечает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, загадывать относительно перспектив осеннего тепла пока рано, прогноз на сентябрь для города еще не составлен.
«На 1 сентября пока рано загадывать погоду, далеко еще очень, да и меняется постоянно все в атмосфере, я про будущие перспективы», — написал он в понедельник.
При этом в Москве бабье лето, то есть сильное сентябрьское потепление, будет. Во всяком случае такой прогноз 23 августа в беседе с ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Бабье лето еще будет в Москве, конечно. Бабье лето - это характеристика высокой температуры воздуха, которая значительно превышает норму. Да, это прогнозируется в сентябре», — заявил он журналистам.
