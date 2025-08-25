В Петербурге в августе выпал снег! Что? Это правда? Почему так происходит? Лето – все? Отвечаем!

Почему в августе идет снег?

Строго говоря, уточняют в Гидрометцентре, именно снега в Петербурге 25-го августа не было. «Нет, неправда, снег не выпал, — рассказали Собака.ru в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — прошел ливневой дождь с грозой и градом». При этом, уточнили в ведомстве, снег в городе пока и «не ожидается».

Припорошенные белыми кристаллами тротуары синоптики объяснили «конвективными явлениями». Говоря на простом языке, это когда город (или любую другую территорию) накрывает кучевыми облаками, из которых идут интенсивные осадки.

«[Такие кучевые облака] образуются в очень неустойчивой атмосфере, когда велика разница температуры перегретой земли и более высоких слоев, что формирует мощные восходящие потоки влажного воздуха, — ранее рассказывала Наталья Чередько, старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем. — С высотой температура снижается, влага конденсируется и образуются облачные частицы в виде капель и переохлажденных капель, которые с развитием облака образуют ледяные зародыши градин».

При этом, как отметили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии, подобные явления вполне можно назвать типичными для петербургского лета.