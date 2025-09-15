Институт экспериментальной медицины, Гатчинский дворец: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге и Ленобласти в сентябре

Таврический дворец, бункера Жданова в Смольном и Нарвские ворота: Собака.ru рассказывает о бесплатных экскурсиях по городу и области до конца сентября.

Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.