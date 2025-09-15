Институт экспериментальной медицины, Гатчинский дворец: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге и Ленобласти в сентябре

Таврический дворец, бункера Жданова в Смольном и Нарвские ворота: Собака.ru рассказывает о бесплатных экскурсиях по городу и области до конца сентября.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.
Институт экспериментальной медицины
Институт экспериментальной медицины — первое российское учреждение, где стали изучать причины болезней и подбирать способы лечения. Попечителем и основателем стал принц Ольденбургский. Первой научной задачей было создание вакцины от бешенства.
На экскурсии гид расскажет об истории здания и покажет комплекс для экспериментов известный как Башня молчания, а также библиотеку, где уцелела подлинная диссертация Павлова.
Когда: 18, 23, 25 сентября в 15:00
Гатчинский дворец
Братья Григорий и Алексей Орловы долгие годы были опорой и поддержкой для императрицы Екатерины II. Они помогли ей взойти на престол, участвовали в управлении страной и защищали территорию на Восточных границах. Экскурсия посвящена адресам, связанным с судьбой графов: Чесменский комплекс и Гатчинский дворец.
Когда: 17 и 24 сентября в 14:00
Посадские улицы
Название Большой и Малой Посадских улиц восходит к первой половине XVIII века, когда будущую Петербургскую (ныне Петроградскую. — Прим. ред) сторону начали заселять ремесленники и торговцы. К 1718 году эти две улицы считались малопрестижным районом города. Как место на долгие годы стало черновым наброском центра столицы и когда на месте малоэтажной деревянной застройки выросли каменные жилые комплексы? Об этом расскажет экскурсовод Людмила Сапрыкина.
Когда: 17 сентября в 16.00
Нарвские ворота
Триумфальную арку в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели всего за месяц по проекту Джакомо Кваренги. Изначально она была деревянной с украшениями из алебастра. Название Нарвские триумфальные ворота получили благодаря месту расположения в начале пути на Нарву.
Постройка довольно быстро обветшала — и к 1934 году возвели ворота из кирпича, облицованного медью, по проекту Василия Петровича Стасова. В нишах установили фигуры русских богатырей, по фризу — рельефы с изображением знамен и победных труб, на аттике и по сторонам арки — накладные надписи, повествующие о местах баталий; а наверху — колесницу крылатой богини победы Ники, запряженной шестеркой лошадей. Над скульптурным убранством работали лучшие скульпторы Академии художеств: Демут-Малиновский, Клодт, Крылов, Пименов, Токарев, Леппе.
Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры. На экскурсии расскажут об истории архитектурного памятника, покажут выставку «Враг не прошел! Зеленый пояс Славы» о комплексе мемориальных сооружений.
Когда: 17, 21, 24 сентября в 19.00 и 28 сентября в 15.00
Здание Синода
Классицистическое здание возвели по проекту архитектора Карла Росси для высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью — Священного Синода. В памятнике архитектуре работает Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Инаугурационную книгу и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого стоит постройка, можно увидеть на экскурсии.
Когда: 16 и 25 сентября в 12.50
Таврический дворец
Классицистическое здание возвели по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для фаворита Григорий Потемкина-Таврического. После смерти хозяина дворец выкупили в казну. Сын Екатерины II устроил внутри казармы для лейб-гвардии конного полка. Затем здесь проводили заседания первой Российской государственной думы. В 1917 году постройку занял Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В советское время — краткосрочные курсы агитаторов, первый рабоче-крестьянский университет, который после войны стал Ленинградской высшей партийной школой и проработал до девяностых. Ныне здание находится в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
Когда: 16, 17, 19 сентября в 14.30
Культурный квартал Брусницын: роль паблик-арта в переосмыслении исторических пространств города
Еще в 1847 году купец Николай Брусницын основал дубильную мастерскую на Василевском острове. Производство расширилось и стало крупнейшим кожевенным заводом. В советское время предприятие было национализировано и названо в честь Радищева. Долгое время исторический комплекс сдавали под производство и склады. Сегодня на бывшей заводской территории получил прописку кластер, над проектом которого работала команда архитектурного бюро Klauzura.
В пространстве есть галерея стрит-арта: работы alesha, Дениса Голивеца, Вовы Цыгана, Насти Vast и других. Магистр истории искусств, автор телеграм-канала «Хроники улицы» Ульяна Васильева расскажет об интеграции совриска в памятник промышленной архитектуры: символике и аллегориях, которые художники используют в проектах.
Когда: 17, 20, 28 сентября в 11.00 и 13.00
Смольный. Коротко о главном
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления.
Во время экскурсии можно посетить подземные этажи бункера Жданова — правительственное укрытие Смольного, где разрабатывали военные операции и схемы жизнеобеспечения города во время блокады Ленинграда. Музей закрыт для свободного посещения.
Когда: 20 сентября в 10.50, 21 сентября в 11.50 и 15.50
Автобусная экскурсия «С именем Путилова»
Николай Иванович Путилов — основатель Путиловского и соучредитель Обуховского заводов, строитель Морского канала и основоположник Морского порта. Несмотря на богатое наследие, оставленное для потомков, он скончался банкротом и долгое время его имя оставалось в тени. Гид расскажет о «путиловской» Нарвской заставе: старинных фабриках, доме Л.Э. Гехта, где в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев, а также о Путиловском храме, где расположена могила Николая Ивановича.
Когда: 18 и 25 сентября в 11.00
