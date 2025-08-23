Смольный установил правила для «наливаек» и определил критерии работы баров ночью

Список ресторанов будет составлен в соответствии с недавно принятым законом «о наливайках», который запрещает розничную продажу алкоголя, включая пиво, в общепите, расположенном в жилых домах, с 22:00 до 11:00 (кроме новогодней ночи). На запрет не распространяются рестораны — заведения, соответствующие определенным площадным и техническим требованиям. Заведения площадью менее 50 квадратных метров не могут получить алкогольную лицензию.

Постановление определяет, что ответственность за ведение реестра ресторанов возлагается на Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Чтобы включить заведение в список, владельцам необходимо направить в комитет заявление в бумажном или электронном виде с приложением подтверждения права собственности или аренды помещения, штатного расписания, копии договора охранных услуг с тревожной кнопкой, а также согласия на выездную проверку сотрудников комитета.

Заявка рассматривается в течение 30 рабочих дней. Если заведение соответствует установленным критериям, оно включается в реестр; если нет — отклоняется. Пока заявление находится на рассмотрении, заведению присваивается соответствующий статус в реестре.

