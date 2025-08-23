Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Смольный установил правила для «наливаек» и определил критерии работы баров ночью

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 1 сентября сформирует список ресторанов, которым разрешено торговать алкоголем ночью. Соответствующее постановление опубликовано 20 августа на сайте Смольного.

ArtEvent ET / Shutterstock

Список ресторанов будет составлен в соответствии с недавно принятым законом «о наливайках», который запрещает розничную продажу алкоголя, включая пиво, в общепите, расположенном в жилых домах, с 22:00 до 11:00 (кроме новогодней ночи). На запрет не распространяются рестораны — заведения, соответствующие определенным площадным и техническим требованиям. Заведения площадью менее 50 квадратных метров не могут получить алкогольную лицензию.

Постановление определяет, что ответственность за ведение реестра ресторанов возлагается на Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Чтобы включить заведение в список, владельцам необходимо направить в комитет заявление в бумажном или электронном виде с приложением подтверждения права собственности или аренды помещения, штатного расписания, копии договора охранных услуг с тревожной кнопкой, а также согласия на выездную проверку сотрудников комитета.

Заявка рассматривается в течение 30 рабочих дней. Если заведение соответствует установленным критериям, оно включается в реестр; если нет — отклоняется. Пока заявление находится на рассмотрении, заведению присваивается соответствующий статус в реестре.

Почему повальная «зачистка территорий» не изменит в корне ситуацию и причем здесь удобная система общественного транспорта и внятная экологическая политика — в нашем материале

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: