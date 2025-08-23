Циклон «Северин» вызовет осенние дожди: какой будет погода в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 августа, Петербург будет ощущать влияние циклонического вихря, центр которого в середине дня расположится над акваторией Финского залива. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой, что вновь удержит температурный фон ниже климатической нормы.
«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +15…+20. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17. Атмосферное давление будет мало меняться.
