Циклон «Северин» вызовет осенние дожди: какой будет погода в выходные

«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +15…+20. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17. Атмосферное давление будет мало меняться.