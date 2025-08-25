Речной яхт-клуб просят съехать с Петровской косы — территорию ждет редевелопмент. Чего опасаются яхтсмены и каким спорткластер видят власти?

«Моряк на все руки»

Петербургский речной яхт-клуб ведет свою историю с середины XIX века. Еще в 1858 году архитектор Цезарь Кавос купил в Англии небольшую яхту «Забава», на которой катался по Неве. Он арендовал на берегу Черной речки дачу и место для швартовки — попасть в Императорский яхт-клуб могли только представители знати. Там работал кружок «Моряк на все руки» — из него и вырос Речной яхт-клуб, где свободно могли тренироваться люди разных сословий.

К началу XX века клуб находился на Крестовском острове. Здесь обучали «безденежную молодежь» и формировали из нее любительские экипажи. После революции большая часть яхт ушла за границу, оставшиеся требовали ремонта. В 1924 году яхт-клуб передали профсоюзной организации, которая продвигала хождение под парусом среди рабочих. В 1934 землю на Крестовском отдали под строительство ЦПКиО и стадиона им. Кирова, а яхт-клуб переехал на Петровскую косу.

До распада Советского Союза Речной яхт-клуб был популярен среди ленинградцев, хотя его статус постепенно снижался после переноса ряда соревнований в Таллинн. После Перестройки это место все чаще становилось предметом юридических и градостроительных споров. Как вспоминает сооснователь архитектурного бюро «ХВОЯ» и яхтсмен-любитель Георгий Снежкин, как минимум с конца 2000-х годов в городе обсуждают будущее спортивных объектов на Петровской косе.

«Сначала это были исключительно коммерческие проекты — на месте Санкт-Петербургского речного яхт-клуба всерьез рисовался жилой квартал. Со временем эти планы мутировали и вбирали в себя какие-то спортивные элементы вроде эллингов. Постепенно более явно проступала попытка совместить очевидную коммерческую выгоду с морской инфраструктурой. Однако во всех вариантах парусная составляющая, кажется, оставалась миноритарием по отношению к коммерческой», — говорит он.