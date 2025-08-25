Речной яхт-клуб просят съехать с Петровской косы — территорию ждет редевелопмент. Чего опасаются яхтсмены и каким спорткластер видят власти?

Осенью петербургские яхтсмены могут покинуть акваторию Петровской косы. Власти утверждают: это нужно для полноценной реконструкции яхт-клуба. Представители парусного сообщества просят провести ее поэтапно, так как в городе нет оборудованных мест для круглогодичной стоянки и ремонта яхт. Они также опасаются, что Петербург лишится последней локации, где обычный горожанин, далекий от профессионального спорта и не имеющий возможности купить судно, может научиться ходить под парусом. Почему город и капитаны не могут найти общий язык? Каким власти видят спортивный кластер на Петровской косе после редевелопмента? Собака.ru рассказывает вместе с экспертами.
15 октября в зале номер 5 Петроградского районного суда рассмотрят дело о выселении яхтсменов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба (СПбРЯК) с Петровской косы. Истцом выступает спортшкола «Олимпийские надежды», подведомственная Комитету по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга. Именно она сейчас управляет территорией, где расположены исторические постройки яхт-клуба.
Бюджетное учреждение требует от капитанов вывезти яхты, такелаж и контейнеры для зимнего хранения с Петровской косы. Если суд встанет на сторону спортшколы, а, как отмечают опрошенные Собака.ru эксперты, шанс велик, более сотни судов вынуждены будут покинуть Петербург, где и так дефицит мест для частных парусных судов.
В то же время в истории одного из старейших яхт-клубов страны откроется новая страница. Правда, пока сложно сказать, что на ней будет написано.
«Моряк на все руки»
Петербургский речной яхт-клуб ведет свою историю с середины XIX века. Еще в 1858 году архитектор Цезарь Кавос купил в Англии небольшую яхту «Забава», на которой катался по Неве. Он арендовал на берегу Черной речки дачу и место для швартовки — попасть в Императорский яхт-клуб могли только представители знати. Там работал кружок «Моряк на все руки» — из него и вырос Речной яхт-клуб, где свободно могли тренироваться люди разных сословий.
К началу XX века клуб находился на Крестовском острове. Здесь обучали «безденежную молодежь» и формировали из нее любительские экипажи. После революции большая часть яхт ушла за границу, оставшиеся требовали ремонта. В 1924 году яхт-клуб передали профсоюзной организации, которая продвигала хождение под парусом среди рабочих. В 1934 землю на Крестовском отдали под строительство ЦПКиО и стадиона им. Кирова, а яхт-клуб переехал на Петровскую косу.
До распада Советского Союза Речной яхт-клуб был популярен среди ленинградцев, хотя его статус постепенно снижался после переноса ряда соревнований в Таллинн. После Перестройки это место все чаще становилось предметом юридических и градостроительных споров. Как вспоминает сооснователь архитектурного бюро «ХВОЯ» и яхтсмен-любитель Георгий Снежкин, как минимум с конца 2000-х годов в городе обсуждают будущее спортивных объектов на Петровской косе.
«Сначала это были исключительно коммерческие проекты — на месте Санкт-Петербургского речного яхт-клуба всерьез рисовался жилой квартал. Со временем эти планы мутировали и вбирали в себя какие-то спортивные элементы вроде эллингов. Постепенно более явно проступала попытка совместить очевидную коммерческую выгоду с морской инфраструктурой. Однако во всех вариантах парусная составляющая, кажется, оставалась миноритарием по отношению к коммерческой», — говорит он.
Как яхт-клуб перешел в собственность города
В последние годы яхт-клуб, который все еще относился к Федерации Профсоюзов Петербурга и Ленобласти, сотрясали скандалы. В начале 2020-х судебные приставы потребовали от капитанов освободить акваторию Петровской косы. Суд решил: выделение этих участков в безвозмездное пользование яхт-клуба незаконно, так как не провели конкурс. В СМИ обсуждали возможность застройки территории и появились свидетельства конфликта между профсоюзным руководством яхт-клуба и капитанами.
В 2021 году большинство построек яхт-клуба продали ООО «Аврора» (согласно данным базы Rusprofile, компания занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, а также его покупкой и продажей. — Прим. Собака.ru). СМИ оценивали сделку в 650 млн рублей. При этом земля оставалась в безвозмездном пользовании Федерации профсоюзов. Говорили и о том, как новый собственник налаживает взаимодействие с капитанами.
В 2023 году по решению суда здания клуба перешли в собственность города. Тогда «Аврора» обратилась с иском к Федерации профсоюзов. По данным Rusprofile, эта тяжба до сих пор не завершена. «В итоге ликвидировали структуру, созданную профсоюзами для управления клубом, — вспоминает Никита Бриллиантов. — Вся собственность за исключением яхт стала городской. Яхты выкупила общественная организация». Управление речным яхт-клубом перешло к "Олимпийским надеждам"».
Дело на 21 миллиард
Уже в мае 2024 года (менее чем через год после того, как яхт-клуб на Петровской косе перешел в собственность Петербурга. — Прим. Собака.ru) стало известно, что город ищет инвесторов для редевелопмента территории. Концепцию могла подготовить компания «Морские ворота Северной столицы», созданная в прошлом году. Согласно данным Rusprofile, ей руководит Андрей Евдокимов, связанный с УК «Императорский яхт-клуб», управляющей комплексом резиденций с собственной яхтенной мариной. Редакция Собака.ru попробовала связаться с Андреем Евдокимовым, отправив вопросы через электронную почту других его компаний, но ответ не получила.
Спустя год, весной 2025-го город заявил: к осени будет проект планировки, а в работы вложат порядка 21 млрд рублей. Однако новости не обрадовали тех, кто держит суда в яхт-клубе. На время проведения работ (это ориентировочно пять лет. — Прим. Собака.ru) спортсменов попросили покинуть территорию на Петровской косе через суд.
«Поводом стало устное требование прокурора, — рассказывает Никита Бриллиантов, именно возглавляемая им организация выступает ответчиком по иску. — Прокуратура считает: яхтсмены не имеют права на территории, подведомственной спортшколе "Олимпийские надежды", хранить спортивные парусные яхты и оборудование к ним». При этом собеседник редакции добавляет: никаких конфликтов с бюджетным учреждением, подведомственным комитету по спорту, у капитанов яхт нет.
Другие собеседники редакции признают: сильных аргументов в суде у капитанов нет. «Яхтсмены создавали клуб, произошла революция — его передали профсоюзам, — объясняет председатель президиума Петербургского парусного союза Сергей Алексеев. — В девяностые нам сказали, что территорией будет управлять частное учреждение "Санкт-Петербургский речной яхт-клуб", созданное профсоюзами в 1996 году. Его впоследствии продали ООО "Аврора" и, как выяснилось позднее в прокуратуре, незаконно. У яхтсменов при организации этого учреждения возник конфликт с профсоюзами, поскольку руководство частного учреждения в 2015 году начало разрабатывать коммерческий проект застройки Речного яхт-клуба. Тогда и начались гонения на яхтсменов и наши обращения в разные инстанции. В итоге мы прав сейчас никаких на Петровской косе не имеем».
Комитет по спорту администрации Санкт-Петербурга
В ответе на запрос редакции Собака.ru:
«У учреждения ["Олимпийские надежды"] отсутствует право на заключение договорных отношений с региональной общественной организацией "Спортивный коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба" для обеспечения размещения принадлежащего яхтсменам имущества на территории земельного участка [занимаемого яхт-клубом]».
«Кажется, мест для яхт нет»
Главная проблема для яхтсменов — некуда переезжать. «На Петровской косе стоит более сотни яхт, работает несколько парусных школ и наша региональная организация яхтсменов, — говорит Сергей Алексеев. — Нас около 2000 человек. Мы написали властям. Готовы переехать, но куда? В городе, кажется, нет мест. Если суда не перевезти на зиму, их придется утилизировать, а это крупный флот. Фактически это означает, что Петербург может потерять статус морской столицы России».
Спортсмены вместе с бюро «ХВОЯ» и архитектором Иваном Кожиным предлагали проекты поэтапной реконструкции яхт-клуба, которая бы не требовала переезда судов. «Наша идея не предполагает грандиозной стройки, она про спокойное поэтапное строительство, — говорит Георгий Снежкин. — Сначала мы строим душевые, сауны, постирочные, делаем базовое благоустройство и новые пирсы. Это меньше миллиарда рублей. Затем можем возвести крытые эллинги, сделать бассейн открытый или какие-то открытые многофункциональные пространства, где летом можно заниматься спортом, а зимой хранить лодки». При этом он настаивает: потенциально затраты на строительство реально отбить последующей арендой причалов.
«За последние 10–20 лет большая часть Петровской косы застроена элитным жильем. Оконечность косы, где располагается яхт-клуб, — последняя возможность организовать качественное общественное пространство», — отмечает Георгий Снежкин.
Какую альтернативу яхтсменам предлагают власти
На время реконструкции город предложил Санкт-Петербургскому речному яхт-клубу переехать в Горскую. «Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, комитетом проработан вопрос временного перебазирования плавсредств, оборудования, инвентаря и иного имущества СК СПб РЯК с территории Земельного участка на территорию яхт-клуба "Горская". СК СПб РЯК рекомендовано обратиться в адрес командора Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организации "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" Любомирова В.А. и в адрес директора АО "Газпром Тех Горская" Канивцова Р.А. на предмет заключения договора на использование территории яхт-клуба "Горская"», — сообщили Собака.ru в Комитете по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга.
К 2030 году в Горской построят всесезонный курорт с самой крупной яхтенной мариной в Европе. Летом там смогут разместиться до 1500 судов, а зимовать яхты будут в эллингах на тысячу мест. Места для сезонного хранения яхт обещали подготовить к 2026 году. В отличие от Петровской косы, работы в Горской планируют вести поэтапно, поэтому они не станут препятствием для зимовки, подчеркивает президент Санкт-Петербургского парусного союза Владимир Любомиров.
Представителей парусного сообщества беспокоит, что предложенное место пока не приспособлено для переезда. «Чтобы оборудовать территорию в Горской, нам необходимо несколько месяцев. Более того, там акватория сложная: есть морские заграждения — их установили еще при Петре I, — уточняет Сергей Алексеев. — По предварительным подсчетам, переезд яхтсменам может обойтись в 300 млн рублей. Таких денег у яхтсменов со средней зарплатой в размере 80 тысяч рублей в месяц, а тем более у пенсионеров и студентов нет. Если мы останемся на прежнем месте, а яхт-клуб передадут в управление яхтсменом, как это было до 1993 года, затраты на наведения порядка составят не более 20-30 млн рублей».
Яхтсмены обсуждают еще одну альтернативу — Кронштадт. «В городе есть площадка у Морского вокзала, но мы должны обсудить с властями, возможен ли переезд туда», — отмечает собеседник.
Что ждет Петровскую косу в ближайшем будущем
Территорию яхт-клуба на Петровской косе власти реконструируют под спортивно-рекреационный кластер. Проектно-изыскательные работы начнут в 2025 году, а строительство — в 2027-м, отмечают в Комитете по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга.
Концепцию будущего пространства разработало бюро Intercolomnium Евгения Подгорнова. Согласно ей, главное здание речного яхт-клуба станет учебно-методическим комплексом, а дом Ропса приспособят под музей яхтинга. Построят эллинг, тренировочную базу с помещениями и открытой площадкой для хранения судов, три павильона для аренды, заглубленный гараж. При этом зимняя стоянка для судов в проекте не предусмотрена, обращает внимание Сергей Алексеев.
Вдоль южного берега планируют возвести многофункциональный комплекс с подземным паркингом, что беспокоит яхтсменов. «На плане мы видим заглубленные паркинги суммарной вместимостью 500 машиномест, не совсем понятные многоэтажные объемы, напоминающие скорее отель и невнятное озеленение. При этом количество мест для лодок на воде не увеличивается, а на земле и вовсе сокращается», — подчеркивает Георгий Снежкин.
Яхтсмены переживают, что выселение и реконструкция — лишь повод отдать территорию под освоение неизвестному пока инвестору. Их мнение при разработке концепции спортивного кластера также не учитывали, уточняет Сергей Алексеев.
В разговоре с журналистами «Фонтанка.ру» Владимир Любомиров отмечает: часть площадей на Петровской косе власти действительно планируют сдавать в аренду кафе и ресторанам, у отеля может появиться управляющая компания при условии, что стоимость проживания будет комфортной для спортсменов. Он также добавляет: сегодня участникам соревнований приходится жить далеко от яхт-клуба, еще со времен СССР в городе обсуждают открытие гостиницы для спортсменов на Петровском острове.
Спортивную и образовательную функцию власти обещают сохранить. Якорем проекта станут межвузовский студенческий яхтенный клуб Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) и спортшкола «Олимпийские надежды». Яхтсмены считают, что пользователей территории может стать меньше. «[Детский, юношеский и студенческий яхтинг] — это очень узкое направление, а мы бы хотели, чтобы этот вид спорта был доступным для всех, — говорит Георгий Снежкин. — В Хельсинки и Стокгольме — городах, которые нам нравятся по качеству морской жизни, — развивают муниципальные марины. Там за небольшую стоимость люди могут содержать лодки. Если на Петровской косе такого не будет, боюсь, Санкт-Петербургский речной яхт-клуб может постигнуть та же судьба, что и Императорский — он стал закрытой территорией элитного ЖК со своими причалами».
