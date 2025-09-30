Посмотрите, как выглядят самые красивые печи по проектам петербургских архитекторов (Лидваль! Маккензен!)

Такие известные архитекторы как Федор Иванович Лидваль, Федор Федорович фон Постельс, Карл Эрнестович Маккензен не только проектировали здания, но и изразцовые печи. Этот факт долгое время оставался малоизученным. В новой книге «Изразцовые печи Петербурга» (вышла в издательстве «Кучково поле Музеон» в сентябре!) реставраторы и специалисты по истории архитектурной керамики Константин Лихолат и Андрей Роденков исследовали эту сторону биографии зодчих. Собака.ru публикует отрывок.
Особый интерес, на наш взгляд, вызывают печи, спроектированные петербургскими архитекторами. Эта сторона деятельности таких зодчих нашего города, как Федор Иванович Лидваль, Федор Федорович фон Постельс, Карл Эрнестович Маккензен и других, к сожалению, почти никак до сего времени не затрагивалась в многочисленных публикациях, посвященных их творчеству, и, соответственно, оставалась неизвестной широкому кругу читателей.
В этой связи стоит отметить работу архитектора Владимира Александровича Покровского. Его печь, в отличие от работ остальных петербургских зодчих, сотрудничавших с финляндскими заводами, выполнена, скорее всего, в единичном экземпляре. Это подтверждается тем, что ее нет в заводских каталогах и прейскурантах и, соответственно, отсутствуют сведения, что она пошла в серийное производство. На фотографии стенда завода «Або» на международной строительно-художественной выставке 1908 года в Петербурге заметны в правом и левом углу хорошо узнаваемые типовые печи по проектам финских архитекторов и в центре — не встречавшаяся ни в одном заводском рекламном издании ни до, ни после выставки печь в неорусском стиле. Известно, что на выставке была представлена печь «фирмы Финляндии “Або” с оригинальными рисунками изразцов по проектам архитектора В. А. Покровского». В наших предыдущих публикациях мы попытались обосновать вывод о том, что это, несомненно, и есть та самая печь, которая экспонировалась в центре заводского стенда. Ее судьба после выставки остается невыясненной. Одному из авторов настоящего издания удалось идентифицировать майоликовую скульптуру в виде фигуры птицы Сирин с нанесенным на тыльной стороне в тесте клеймом (в овале) «KFAB» и «ABO» из Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» и печной изразец с изображением павлинов с таким же клеймом, найденный в 1980-х В. В Мещеряковым во время капитального ремонта дома по Гатчинской ул., 27–29, в Петербурге, как соответственно навершие и фрагмент панно над топкой вышеупомянутой выставочной печи. Все остальные известные нам печи, спроектированные Владимиром Александровичем Покровским, выполнены в Кикеринской и Абрамцевской керамических мастерских.
Другой петербургский архитектор Федор Иванович Лидваль не только украсил, как мы уже отмечали выше, доходный дом на Каменноостровском пр., 1–3, печами по проектам видных представителей финского национального романтизма, но и сам разработал целый ряд печных моделей, выпускавшихся финляндскими заводами. В архиве завода «Або» в Турку хранятся проектные наброски печей, подписанные архитектором 26 ноября 1906 года для строящегося им доходного дома А. Ф. Циммермана (Каменноостровский пр., 61/2): № 1 — так называемая «печь-самовар», № 2 — так называемая «печь-факел» и № 3 — печь с овалами. Интересно отметить, что тема зажженного факела уже была применена архитектором в отделке интерьеров южного крыла доходного дома Лидвалей, построенного в 1903–1904 годах, а изображения овалов мы встречаем еще на одном его проекте изразцовой печи для дачи Г. А. Жукова на Крестовском острове, датируемом 1906–1907 годами.
Нам удалось не только выявить в доме А. Ф. Циммермана все три печи авторства Федора Ивановича Лидваля, но и одну из них — «печь-самовар» — реставрировать. Из этих трех печных моделей наиболее популярной среди петербуржцев стала «печь-факел», которая пошла в серийное производство не только на заводе «Або», но также на предприятии В. Андстена и, с незначительны ми отличиями в рельефном декоре, Ракколаниокском и Гресвикенском заводах. В альбоме воспроизводятся ее полихромные варианты из доходных домов на Петроградской стороне и неординарный по размеру и конфигурации, явно не без вмешательства архитектора А. Ф. Бубыря, монохромный — в парадной доходного дома А. С. Обольянинова (Таврическая ул., 37/2).
В каталоге завода В. Андстена 1907 года помещена реклама четырех печей авторства Федора Ивановича Лидваля. Кроме уже известных нам «печи-самовара» и «печи-факела», это печь с пальметтами и печь с цветочным орнаментом. Все эти печи, кроме «печи-факела», обнаружены нами в квартирах доходного дома О. И. Либих (Моховая ул., 14), построенного Ф. И. Лидвалем в 1905–1906 годах, то есть чуть раньше дома А. Ф. Циммермана, что позволяет предположить, что архитектор свои проекты пре доставил и заводу В. Андстена, может быть даже чуть раньше, чем заводу «Або».
С заводом В. Андстена сотрудничал и другой архитектор, работавший с середины 1900-х годов в Петербурге, — Карл Эрнестович Маккензен. В каталоге 1907 года помещена реклама спроектированной им печи, которую мы видим на фотографии 1910-х годов слева в углу холла гостиницы «Европейская». Как известно, Карл Эрнестович Маккензен в 1905 году работал над пере стройкой некоторых интерьеров этой гостиницы, и именно тогда и была спроектирована данная печь. Утраченные в послереволюционное время две печи в холле гостиницы были воссозданы в 1991 году в ходе последней ее масштабной реконструкции. Интересно отметить, что несколько упрощенный по декору вариант этой печи продолжал рекламироваться и в более поздних заводских каталогах. Одному из авторов удалось выявить такую печь по проекту Маккензена в усадебном доме в финском городе Куопио.
Остальные известные нам петербургские зодчие, занимавшиеся проектированием печей, сотрудничали с Ракколаниокским заводом. Одним из них был архитектор Федор Федорович фон Постельс. В заводском прейскуранте 1914 года помещена реклама пяти эскизов печей и каминов, подписанных им, с проставленной перед подписью датой «I 1913». В Петербурге удалось выявить печь с рельефным изображением лебедя — в доме эмира Бухарского (Каменноостровский пр., 44б) и одну полукруглую угловую печь со стилизованным растительным орнаментом — в доходном доме П. Д. Яковлева (Гороховая ул., 32), а также ряд каминов с каннелированными пилястрами, в том числе в нескольких квартирах доходного дома акционерного общества «Строитель» (пр. Добролюбова, 19). К сожалению, камин с рельефными изображениями парусников, реклама которого размещалась на фирменных заводских бланках 1915 года, одному из авторов удалось найти пока только в Порвоо. Интересно отметить, что Ф. Ф. фон Постельс встречается в приходорасходных книгах склада Ракколаниокского завода и как покупатель печных изразцов.
Авторство архитектора Александра Александровича Алексеева под пятью эскизами каминов обозначено только в заводском каталоге 1920 года. Четыре из них встречаются в самом конце рекламного издания 1911 года, из чего следует, что они были разработаны в конце 1900-х годов. Александр Александрович Алексеев (1877–1941) в 1904 году окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров Императора Николая I, с 1905 по 1913 год состоял преподавателем женских архитектурных курсов. Самая яркая из известных нам страниц его биографии — работа в качестве главного архитектора Международной строительно- художественной выставки в Петербурге в 1908 году и, что особенно важно для нас, по строительству особняка А. А. Соловейчик в 1914–1915 годы. В альбоме представлены и другие камины по проектам Алексеева: в одном из домов жилого комплекса Бассейного товарищества (ул. Некрасова, 58–60), доме Общества инженеров путей сообщения (Бородинская ул., 6) и экспонируемый в музее «Керамарх» из личной коллекции одного из авторов. Декору и конфигурации последнего очень близки два отреставрированных нами камина завода «Або» из доходного дома А. Е. Бурцева (ул. Некрасова, 10). И, хотя в известных нам финских источниках по истории завода в Турку имя А. А. Алексеева нигде не названо, полагаем, что с большой вероятностью ему принадлежит авторство и этих каминов. На Международной строительно-художественной выставке в Петербурге в 1908 году, как мы уже неоднократно отмечали выше, демонстрировалась продукция завода «Або», и представителей предприятия вполне могло заинтересовать творчество архитектора основных павильонов выставки.
Антон Матвеевич Вильянен более известен как финский архитектор Яло Ойва Антти Вильянен, но обращает на себя внимание, что его работы в Финляндии относятся к 1920–1930 годам. Вместе с тем, на рекламных изображениях печей и каминов по его проектам в прейскуранте Ракколаниокского завода 1914 года внизу мы видим «Wiljanen — St. P-bourg — 12», а в прейскуранте 1920 года, на двух добавленных по сравнению с 1914 годом проектах, указаны помимо его фамилии «Pietari» и «Petrograd: 27–Х 14», из чего следует, что эти его дизайнерские разработки были сделаны в Санкт-Петербурге — Петрограде в 1912–1914 годах. С помощью петербургских и финских коллег удалось выяснить некоторые подробности о петербургском периоде жизни архитектора. Я. О. А. Вильянен окончил Политехнический институт в Гельсингфорсе в 1906 году по специальности «архитектор», после чего совершил несколько учебных поездок в Германию, Францию, Италию и Россию. Свое первое пристанище он нашел в Санкт-Петербурге, где работал с 1907 по 1915 год вспомогательным архитектором в Высшем управлении общественных зданий (скорее всего, в обратном переводе с финского на русский речь идет о Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии). В указанный период он также трудился в архитектурно- строительной конторе «Ф. Миритц и И. Герасимов», архитектурном бюро графа К. Н. де Рошефора, а в 1912 году основал вместе с Р. Р. Раммэ собственное архитектурное бюро. В справочной книге «Весь Петербург» на 1914 год он упоминается как архитектор Антон Матвеевич Вильянен, проживающий по адресу: Каменноостровский пр., 4. По этому же адресу указан и его компаньон — инженер- архитектор Ричард Ричардович Раммэ. К периоду деятельности собственного архитектурного бюро в 1912–1914 годах и относятся упомянутые выше дизайнерские разработки для Ракколаниокского завода. Печи и камины по проекту Антона Матвеевича Вильянена, представленные в альбоме из нескольких доходных домов, завершают замечательный ряд изделий финляндских гончарных заводов по проектам петербургских архитекторов.
Отрывок из книги «Изразцовые печи Петербурга» Константина Лихолата и Андрея Роденкова для публикации предоставило издательство «Кучково поле Музеон».
