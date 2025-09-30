Посмотрите, как выглядят самые красивые печи по проектам петербургских архитекторов (Лидваль! Маккензен!)

Особый интерес, на наш взгляд, вызывают печи, спроектированные петербургскими архитекторами. Эта сторона деятельности таких зодчих нашего города, как Федор Иванович Лидваль, Федор Федорович фон Постельс, Карл Эрнестович Маккензен и других, к сожалению, почти никак до сего времени не затрагивалась в многочисленных публикациях, посвященных их творчеству, и, соответственно, оставалась неизвестной широкому кругу читателей.

В этой связи стоит отметить работу архитектора Владимира Александровича Покровского. Его печь, в отличие от работ остальных петербургских зодчих, сотрудничавших с финляндскими заводами, выполнена, скорее всего, в единичном экземпляре. Это подтверждается тем, что ее нет в заводских каталогах и прейскурантах и, соответственно, отсутствуют сведения, что она пошла в серийное производство. На фотографии стенда завода «Або» на международной строительно-художественной выставке 1908 года в Петербурге заметны в правом и левом углу хорошо узнаваемые типовые печи по проектам финских архитекторов и в центре — не встречавшаяся ни в одном заводском рекламном издании ни до, ни после выставки печь в неорусском стиле. Известно, что на выставке была представлена печь «фирмы Финляндии “Або” с оригинальными рисунками изразцов по проектам архитектора В. А. Покровского». В наших предыдущих публикациях мы попытались обосновать вывод о том, что это, несомненно, и есть та самая печь, которая экспонировалась в центре заводского стенда. Ее судьба после выставки остается невыясненной. Одному из авторов настоящего издания удалось идентифицировать майоликовую скульптуру в виде фигуры птицы Сирин с нанесенным на тыльной стороне в тесте клеймом (в овале) «KFAB» и «ABO» из Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» и печной изразец с изображением павлинов с таким же клеймом, найденный в 1980-х В. В Мещеряковым во время капитального ремонта дома по Гатчинской ул., 27–29, в Петербурге, как соответственно навершие и фрагмент панно над топкой вышеупомянутой выставочной печи. Все остальные известные нам печи, спроектированные Владимиром Александровичем Покровским, выполнены в Кикеринской и Абрамцевской керамических мастерских.