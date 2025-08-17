Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Станцию метро «Кудрово» обещают построить к 2030 году

Власти Ленобласти показали проект транспортно-пересадочного узла в Кудрово. Новый объект должен решить проблемы пробок и повысить стоимость жилья в районе.

mikaelawill13 / Shutterstock.com

Вместе с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ)  станция метро «Кудрово» должна улучшить логистику и упростить передвижение жителей, большинство из которых работают в Петербурге. Об этом написало издание «Деловой Петербург».

Власти региона продемонстрировали схему дорог вокруг будущего ТПУ: Центральная улица будет выпрямлена с выходом на Мурманское шоссе, проспект Строителей расширят, построят дополнительные проезды. Уже выполнены работы по путепроводу через Мурманское шоссе, временной тепловой сети, демонтажу гаражей под ТПУ, ремонту старого путепровода и строительству подземного пешеходного перехода. Готовность новой улично-дорожной сети к концу года составит 65–70%, а по контракту объект должны достроить в 2027 году, хотя работы идут быстрее.

фото: Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

«Сегодня в основном пробки решены, но то, что мы сейчас с вами увидели, кардинально улучшает ситуацию», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время посещения объекта 12 августа.

ТПУ «Кудрово» будет включать вестибюль станции метро, автобусный вокзал, остановки общественного транспорта и перехватывающую парковку. 

«Логично разместить здесь большой транспортный узел, чтобы пригородные автобусы, которые сейчас перегружают станцию «Улица Дыбенко», могли останавливаться у метро «Кудрово». Это облегчит работу и для транспортников Петербурга, и для Ленобласти», — подчеркнул транспортный аналитик Владислав Булгаков.

Ожидается, что открытие метро повысит стоимость жилья в Кудрово. Сегодня средние цены на квартиры здесь превышают 200–230 тысяч рублей за квадратный метр, что делает Кудрово одной из самых дорогих пригородных локаций Ленобласти.

Ранее мы рассказывали о том, что вторую очередь коричневой ветки метро Петербурга запустят к 2029 году.

