Станцию метро «Кудрово» обещают построить к 2030 году

«Сегодня в основном пробки решены, но то, что мы сейчас с вами увидели, кардинально улучшает ситуацию», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время посещения объекта 12 августа.

ТПУ «Кудрово» будет включать вестибюль станции метро, автобусный вокзал, остановки общественного транспорта и перехватывающую парковку.

«Логично разместить здесь большой транспортный узел, чтобы пригородные автобусы, которые сейчас перегружают станцию «Улица Дыбенко», могли останавливаться у метро «Кудрово». Это облегчит работу и для транспортников Петербурга, и для Ленобласти», — подчеркнул транспортный аналитик Владислав Булгаков.

Ожидается, что открытие метро повысит стоимость жилья в Кудрово. Сегодня средние цены на квартиры здесь превышают 200–230 тысяч рублей за квадратный метр, что делает Кудрово одной из самых дорогих пригородных локаций Ленобласти.

Ранее мы рассказывали о том, что вторую очередь коричневой ветки метро Петербурга запустят к 2029 году.