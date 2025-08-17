Начался третий этап ремонта Невского проспекта

Водителям напомнили о необходимости учитывать данные при построении маршрутов.

К 13:00 17 августа уже уложили верхний слой асфальта на участке от набережной реки Мойки до Садовой улицы.

Напомним, ремонт Невского проспекта разбили на этапы, чтобы снизить неудобства для жителей. С 15 по 20 августа работы идут на участке от Адмиралтейского до Садовой, с 17 по 20 августа — до Фонтанки, а с 18 по 20 августа — до Литейного. В центре Петербурга из-за этого возникли пробки на большинстве улиц, прилегающих к проспекту. Ночью 15 августа был перекрыт отрезок от Адмиралтейского до Садовой.

Ранее мы рассказывали, что ремонт Невского проспекта вносит коррективы в работу автобусов и троллейбусов.