В тылу циклона: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 августа, Петербург будет находиться под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, что существенно ограничит дневной прогрев.
«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа, облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление будет повышаться.
