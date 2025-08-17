В тылу циклона: какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа, облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление будет повышаться.