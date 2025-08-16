Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге объявили конкурс на ремонт станции метро с заменой эскалаторов

Для капремонта станции «Гражданский проспект» Петербургский метрополитен объявил поиск проектировщика. Планируется обновление вестибюля и наклонного хода с заменой устаревших эскалаторов.

Конкурс стартовал 15 августа, максимальная стоимость — 94 млн рублей, завершить работы планируют к 17 января 2028 года. В рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт вестибюля станции «Гражданский проспект», машинного зала, натяжной камеры и камеры станционного затвора, восстановление эксплуатационных характеристик наклонного хода и замена морально и физически устаревших эскалаторов 4х4.

Также проект включает восстановление исторического облика витражей, интерьеров, потолка и освещения в кассовом зале в соответствии с оригинальными чертежами, а также замену букв с названием станции.

Напомним, станция «Гражданский проспект» включена в планы метрополитена на капремонт с временным закрытием. Ранее проектирование аналогичного ремонта начали для второго выхода станции «Площадь Восстания», а в ближайших планах также станция «Озерки».

Ранее мы рассказывали, что станция метро «Лесная» изменит режим работы до середины декабря.

 

