Смольный выделит 135 миллионов рублей на закупку новогодних елок

На подготовку к праздникам «Новый 2026 год и Рождество Христово» городские власти планируют потратить свыше 39 млн рублей на установку искусственных елей высотой 14, 15 и 20 метров. Самые высокие деревья установят на Биржевой площади и площади Александра Невского, 14-метровые — у Гостиного двора и на Адмиралтейской набережной, следует из описания заявки на сайте госзакупок.

Другая закупка на 22 млн рублей предусматривает установку елей высотой 4, 6, 14 и 25 метров. На площади Пролетарской Диктатуры перед Смольным будет установлено самое высокое дерево, восемнадцать 14-метровых — на Марсовом поле, площади Белинского и Сенной площади, а остальные деревья разместят у станций метро и в других точках города.

На установку 20-метровых елей выделят 35,6 млн рублей. Всего в городе установят одиннадцать таких деревьев, в том числе на Казанской площади и у Ледового Дворца. Для оформления Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов планируется потратить от 38 млн рублей; работы включают световые композиции на мостах, консоли и конструкции на опорах освещения, гирлянды на ограждениях набережных и фасадах зданий, а также световые композиции на надводных конструкциях.

Напомним о масштабе городских расходов и подготовке к Новому году 2025: первые тендеры на ели и гирлянды были объявлены в марте 2024 года на общую сумму около 839 млн рублей. Основная часть закупок осуществлялась через СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».