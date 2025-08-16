Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На пути холодного фронта: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 августа, погоду в Петербурге сформирует смещающийся с запада на восток холодный атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе облачно, во второй половине дня с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой и усилится ветер.

«Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22. Ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 августа, облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +10...12 градусов, днем +16…18. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

