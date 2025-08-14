Курьеры почти сравнялись по доходам с программистами в Петербурге

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Петербурга за прошедшие семь месяцев 2025 года и выяснили, какие профессии самые востребованные, а какие — самые высокооплачиваемые.

С января по июль в Петербурге работодатели искали более 480 тысяч новых работников. Из всего этого объема вакансий наиболее востребованными стали менеджеры по продажам и работе с клиентами (35 тысяч работников). На эту категорию работников приходится 7% от всего объема рабочих мест в 2025 году в Петербурге.

На втором месте отказались продавцы и кассиры (31 тысяч или 6% вакансий от всего объема в городе). На третьем месте по востребованности находятся бухгалтеры (почти 15 тысяч вакансий или 3%).

Кроме того, хотя специалисты зафиксировали падение спроса на айтишников, профессия программиста и разработчика традиционно находится в рейтинге самых востребованных профессий в Петербурге. С начала года в Петербурге бизнес искал более 9 тысяч программистов.

В топ-20 по востребованности находятся не только рабочие, но и инженерные, медицинские, преподавательские профессии. На топ-20 профессий приходится половина или 48% от всего объема спроса в городе с начала 2025 года.

Между тем самые востребованные все еще не самые высокооплачиваемые. Так, на первом месте среди наиболее востребованных по уровню зарплат в Петербурге оказались программисты — в 2025 году петербургские разработчики могут заработать более 160 тысяч рублей. На втором месте оказались курьеры (143 тысячи рублей), на третьем — инженеры (почти 120 тысяч рублей).

При этом, несмотря на высокую востребованность профессии доход у уборщиков в Петербурге составляет лишь 51 тысячу рублей, что на 33 тысячи меньше, чем средняя зарплата по городу.