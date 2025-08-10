Историческое здание клиники кожных болезней в Петроградском районе отреставрируют

Предусмотрено выполнение капитального ремонта и адаптация здания для современного использования.
Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на реставрационные работы в «Клинике кожных болезней В.К. Синягина и А.К. Чекалевой».
Реконструкционные работы планируется завершить к апрелю 2026 года, при этом вокруг объекта установят временные ограждения и строительные леса для обеспечения безопасности.
Здание по адресу Академика Павлова, 9Б, построенное в 1906 году на средства купца Н.К. Синягина и переданное Императорскому институту экспериментальной медицины, является объектом культурного наследия федерального значения.
