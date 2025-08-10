Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Историческое здание клиники кожных болезней в Петроградском районе отреставрируют

Предусмотрено выполнение капитального ремонта и адаптация здания для современного использования. 

Фото: ГАТИ

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на реставрационные работы в «Клинике кожных болезней В.К. Синягина и А.К. Чекалевой».

Реконструкционные работы планируется завершить к апрелю 2026 года, при этом вокруг объекта установят временные ограждения и строительные леса для обеспечения безопасности.

Здание по адресу Академика Павлова, 9Б, построенное в 1906 году на средства купца Н.К. Синягина и переданное Императорскому институту экспериментальной медицины, является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее мы рассказывали, что Фарфоровский мост закрыли на реконструкцию до конца февраля 2027 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: