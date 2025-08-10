Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Местами кратковременные дожди, возможна гроза: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 августа, Петербург продолжит ощущать влияние периферии медленно приближающегося с востока циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Sergey SERCH / Shutterstock.com

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 13... 15 градусов, днем 20... 22. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем - слабо повышаться.

