Местами кратковременные дожди, возможна гроза: какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 13... 15 градусов, днем 20... 22. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем - слабо повышаться.