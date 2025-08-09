Петербург к 2028 году: экономический рост, рост зарплат и экологические изменения

В базовом сценарии валовой региональный продукт к 2028 году превысит 18 триллионов рублей с ростом около 3% в год. Средняя зарплата вырастет до 156 тысяч рублей (в 2025 — 122 тысяч, в 2027 — до 140–145 тысяч). Реальная зарплата будет расти на 1,5–4% ежегодно, среднедушевые доходы — до 126,6 тысяч рублей.

Инфляция прогнозируется около 4%, тарифы на электроэнергию вырастут на 4,4–6,3%. Уровень бедности снизится до 3,4%, безработица — до 1,48%. Число иностранных трудовых мигрантов стабилизируется около 256 тысяч.

Рост числа мест в школах и детсадах, улучшение доступности образования и повышение доли занимающихся спортом до 70% к 2028 году. Планируется улучшение экологии: сокращение захоронения отходов и увеличение сортировки до 100%.

Туризм ожидает рост — более 1 миллиона иностранных гостей в 2027 и около 14 миллионов внутренних туристов в 2028. Качество дорог и состояние коммунальной инфраструктуры останутся примерно на текущем уровне.

