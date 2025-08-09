Смольный утвердил проект строительства санатория в Солнечном

«Согласно акту обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений снос средообразующих зеленых насаждений не производится. Проектная документация соответствует требованиям режима ЗРЗ (38)16», — следует из заключения комитета.

Проект предусматривает строительство 13 корпусов, котельной, трансформаторной подстанции и четырехуровневого парковочного комплекса. Вместимость санатория составит 473 номера, а общая площадь спальных корпусов достигнет 28,6 тысяч квадратных метров.

Основной въезд на территорию комплекса планируется со стороны Приморского шоссе. В этой зоне разместят ресторан со столовой, а немного дальше — парковку с разворотной площадкой, включая места для автобусов.

В состав комплекса также войдут медицинский центр с терапевтическим, кардиологическим и неврологическим отделениями, открытый бассейн, а также велосипедные, пешеходные и прогулочные маршруты.

Гостям предложат медицинские программы, объединяющие методы доказательной медицины, превентивный подход и элементы биохакинга, а также СПА-зону, климатотерапию и маршруты терренкуров.



