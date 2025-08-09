Смольный утвердил проект строительства санатория в Солнечном

КГИОП одобрил возведение санаторно-курортного комплекса по адресу: Приморское шоссе, 381, в поселке Солнечное. В опубликованном 6 августа заключении комитет отметил, что проект не нарушает установленные режимы зон охраны исторического центра Петербурга.
«Согласно акту обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений снос средообразующих зеленых насаждений не производится. Проектная документация соответствует требованиям режима ЗРЗ (38)16», — следует из заключения комитета.
Проект предусматривает строительство 13 корпусов, котельной, трансформаторной подстанции и четырехуровневого парковочного комплекса. Вместимость санатория составит 473 номера, а общая площадь спальных корпусов достигнет 28,6 тысяч квадратных метров.
Основной въезд на территорию комплекса планируется со стороны Приморского шоссе. В этой зоне разместят ресторан со столовой, а немного дальше — парковку с разворотной площадкой, включая места для автобусов.
В состав комплекса также войдут медицинский центр с терапевтическим, кардиологическим и неврологическим отделениями, открытый бассейн, а также велосипедные, пешеходные и прогулочные маршруты.
Гостям предложат медицинские программы, объединяющие методы доказательной медицины, превентивный подход и элементы биохакинга, а также СПА-зону, климатотерапию и маршруты терренкуров.
