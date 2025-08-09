Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Смольный утвердил проект строительства санатория в Солнечном

КГИОП одобрил возведение санаторно-курортного комплекса по адресу: Приморское шоссе, 381, в поселке Солнечное. В опубликованном 6 августа заключении комитет отметил, что проект не нарушает установленные режимы зон охраны исторического центра Петербурга.

Пресс-служба КГА Петербурга / Архитектурное бюро «А.Лен»
Пресс-служба КГА Петербурга / Архитектурное бюро «А.Лен»
Пресс-служба КГА Петербурга / Архитектурное бюро «А.Лен»

«Согласно акту обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений снос средообразующих зеленых насаждений не производится. Проектная документация соответствует требованиям режима ЗРЗ (38)16», — следует из заключения комитета.

Проект предусматривает строительство 13 корпусов, котельной, трансформаторной подстанции и четырехуровневого парковочного комплекса. Вместимость санатория составит 473 номера, а общая площадь спальных корпусов достигнет 28,6 тысяч квадратных метров.

Основной въезд на территорию комплекса планируется со стороны Приморского шоссе. В этой зоне разместят ресторан со столовой, а немного дальше — парковку с разворотной площадкой, включая места для автобусов.

В состав комплекса также войдут медицинский центр с терапевтическим, кардиологическим и неврологическим отделениями, открытый бассейн, а также велосипедные, пешеходные и прогулочные маршруты.

Гостям предложат медицинские программы, объединяющие методы доказательной медицины, превентивный подход и элементы биохакинга, а также СПА-зону, климатотерапию и маршруты терренкуров.


Ранее мы рассказывали, что в Репино появится новый санаторный комплекс.
 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: