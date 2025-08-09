Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Короткие дожди не испортят погоду: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 августа, до территории Петербурга западным краем своей облачной спирали дотянется циклон, кружащий над югом Архангельской области. Он станет причиной локальных и кратковременных дождей, при этом температурные показатели будут близки к средним многолетним значениям.

Oxana Baz / Shutterstock.com

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа, облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 13... 15 градусов, днем 21... 23. Атмосферное давление будет понижаться.

