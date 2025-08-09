Короткие дожди не испортят погоду: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа, облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 13... 15 градусов, днем 21... 23. Атмосферное давление будет понижаться.