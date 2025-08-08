Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Витражи в Петербурге будут защищать по-новому

Для усиления контроля за сохранностью витражей в жилых домах Петербурга объединились несколько ведомств. Они собираются разработать изменения в регламентах.

rudnitskaya_anna / Shutterstock.com

Жилищный комитет провел рабочую встречу с Фондом капремонта, КГА, КГИОП, управляющими организациями и жителями, чтобы выработать решения по сохранению витражей в многоквартирных домах.

Управляющие организации говорили о вопросах, которые возникают при обслуживании витражных конструкций. Представители дома Бака поделились опытом восстановления витражей на месте с помощью современных технологий, которые сохраняют подлинность.

Участники встречи поддержали включение витражей в предмет охраны зданий. Также говорили о возможности финансировать содержание витражей не только за счет собственников, но и из бюджета. Жилищный комитет планирует подготовить соответствующие инициативные предложения. Специалисты Фонда капремонта учитывают витражи при планировании работ и восстанавливают их по историческим документам.

«Сохранение витражей — вклад в облик города и комфорт жителей. Это общая задача власти, управляющих организаций и жителей для сохранения уникальности Петербурга», — отметил председатель жилищного комитета Денис Удод.

Также жилком предложил вносить данные о витражах в технико-экономические паспорта домов для контроля их состояния и планирования ремонтов.

В 2025 году планируют провести капремонт фасадов порядка 10 домов с витражами в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. До 2024 года работы по витражам в программу капремонта не включали, тем не менее в прошлом году отремонтировали фасады 3 домов с витражами.

Напомним, в Петербурге появилась карта витражей. На ней отмечены здания с витражами в Центральном районе города. Карту подготовили волонтеры проекта «Витражи в России»: Мария Журавлева, Екатерина Мурлатова, Мария Клещева, Светлана Крамарь и Александра Тесакова.

Премьера! Вышла книга «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация. Центральный район»

