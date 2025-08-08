В доходном доме на Невском проспекте произошло обрушение

Площадь обрушения межэтажного перекрытия составила около 30 квадратных метров. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на жильцов здания, что раньше квартира была коммуналкой, но несколько лет назад провели незаконную перепланировку и сделали шесть студий для сдачи посуточно.

Несколько месяцев назад в квартире снова начали строительные работы. Собственник в рамках судебного решения приводил помещение в первоначальное состояние после незаконной перепланировки. Эти работы, а также скопившийся строительный мусор, и привели к обрушению.

На момент инцидента в квартире находились рабочие. Один из них погиб, другой — госпитализирован с переломом ребер. Из здания эвакуировали двух человек, остальные жильцы находились вне дома.

На месте работали МЧС, руководство управляющей организации, ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района», и временно исполняющий обязанности главы местной администрации Максим Романцов. Сейчас угрозы обрушения нет, отселение жителей не требуется. Специалисты продолжают обследование дома. Подробности инцидента устанавливаются.