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В петербургском метро не пускают с разряженными гаджетами

Это связывают с усилением требований к безопасности. При этом получить доступ к розетке оказался под запретом, даже если гаджет разрядился или не работает автономно в принципе.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«Данное требование включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метрополитена с использованием подобных устройств», — ответили в пресс-службе метрополитена для «Фонтанки».

Несколько петербуржцев рассказали, что столкнулись с такой проблемой в подземке. Их попросили включить технику при досмотре. Но вот подключаться к розетке запретили, даже если гаджет разрядился или не работает автономно в принципе. При этом отказе ссылались на плотность пассажиропотока и дефицит площадей у метрополитена.

Также сетевое напряжение в пунктах досмотра дается без стабилизации и может вывести из строя гаджеты, пояснили в метро.

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