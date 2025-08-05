В петербургском метро не пускают с разряженными гаджетами

«Данное требование включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метрополитена с использованием подобных устройств», — ответили в пресс-службе метрополитена для «Фонтанки».

Несколько петербуржцев рассказали, что столкнулись с такой проблемой в подземке. Их попросили включить технику при досмотре. Но вот подключаться к розетке запретили, даже если гаджет разрядился или не работает автономно в принципе. При этом отказе ссылались на плотность пассажиропотока и дефицит площадей у метрополитена.

Также сетевое напряжение в пунктах досмотра дается без стабилизации и может вывести из строя гаджеты, пояснили в метро.