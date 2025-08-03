Из Петербурга в Абхазию запустят прямые рейсы с 14 августа

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», первые прямые рейсы авиакомпании iFly на самолетах Airbus A330 запланированы на 14 и 20 августа, после чего полеты будут осуществляться на регулярной основе. Стоимость билетов составляет ориентировочно 20 000 и 30 000 рублей соответственно.

Напомним, 1 мая 2025 года после реконструкции начал работу международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба. Первый регулярный рейс из Москвы прибыл туда спустя 32 года перерыва.

Ранее мы рассказывали, что Utair запустит прямые рейсы из Петербурга и Москвы в Геленджик.