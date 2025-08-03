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Кота, застрявшего в стене набережной реки Фонтанки, спасли!

Черно-белый хвостатый с травмированной лапой находится у спасателей. Свидетели уверяют, что его состояние стабильное.

фото: Кошкиспас

Волонтеры организации «Кошкиспас» освободили кота по кличке Маркиз из ловушки на Фонтанке. Сегодня в 6 утра участники операции по спасению прибыли на место. Они установили ловушку с приманкой и камерой, после чего покинули зону у воды, чтобы не напугать животное. После диагностики у ветеринара его передадут на передержку и определят дальнейшую судьбу.

До появления на набережной Фонтанки кот обитал во дворе дома на канале Грибоедова, где его подкармливали местные жители, сообщает «Фонтанка». 

Впервые его заметили в ночь на 28 июля — его голова торчала из отверстия в гранитной стене. Как он туда попал, остается неизвестным. Добровольцы пытались достать его с помощью петли длиной четыре метра, но кот испугался и скрылся.

Операция продолжилась на следующий день с участием опытных спасателей и волонтеров — среди них были дайверы и оператор с камерой, передвигавшийся на сап-доске. За это время вода в реке поднялась на 34 сантиметра и залила единственный доступ к коту. Несмотря на усилия до самой полуночи, вызволить животное не удалось, но его продолжали подкармливать.

 

Фото: телеграм-канал SHOT

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