Тепло и сухо: какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +23…+28. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа, ночью небольшая, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный, днем южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью 14...16 градусов, на побережье Финского залива местами до 19, днем 26...28. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.