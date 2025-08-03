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Тепло и сухо: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 августа, гребень антициклона, вытягиваясь с юга, вернет в Петербург солнечную и сухую погоду. В такой ситуации солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут активизировать дневной прогрев.

aapsky/Shutterstock.com

«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +23…+28. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа, ночью небольшая, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный, днем южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью 14...16 градусов, на побережье Финского залива местами до 19, днем 26...28. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

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