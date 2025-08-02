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Фонтан в парке 300-летия Петербурга временно отключат

Popoudina Svetlana/Shutterstock.com

Фонтан «Маяк» остановят после жалоб на позеленевшую воду, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отметили, что чистка чаш и полная замена воды в фонтанах выполняется ежемесячно. Последние работы на фонтане «Маяк» провели с 15 по 18 июля.

«Однако аномальные погодные условия — продолжительный период высокой температуры воздуха — привели к изменению качества воды в фонтане», — уточнили в пресс-службе.

К внеплановым работам по замене воды в чаше сооружения приступили 2 августа в 10:00. Они продлятся до 5 августа, после чего «Маяк» возобновит свою работу. 

Ранее мы рассказывали, что купаться в Петербурге разрешили только в одном водоеме.

 

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