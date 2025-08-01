Застрявшего в стене набережной реки Фонтанки кота пытаются спасти петербургские спасатели

Как рассказали в телеграм-канале волонтерской организации «Кошкиспас», впервые кота заметили 28 июля. Как животное туда попало — неизвестно, так как забраться внутрь можно только с воды. Сначала волонтеры пытались спасти кота самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток подоспели опытные спасатели, включая дайверов и оператора с камерой на сап-доске. При этом, уровень воды в реке поднялся и затопил единственный проход к животному.

За двое суток предпринимали еще несколько попыток спасения, но работы осложнялись движением туристических катеров, которые вызвали сильные волны. Они смывали приманку и загоняли кота глубже в мостовую.

Ближайшая реальная возможность спасти кота, как отмечают в организации, может появиться не раньше 3-4 августа, когда уровень воды вернется к более стабильным значениям. Однако прямо сейчас на Фонтанке проходит еще одна операция по вызволению кота: для этого протянули пластиковую трубу-кофр, которая создает воздушный коридор для кота.