Ремонт Невского проспекта, прямые рейсы из Пулково в Геленджик и подорожание проезда: что изменится для петербуржцев в августе

Прямые рейсы в Геленджик, ремонт главной магистрали Петербурга и ограничения движений в семи районах города: Собака.ru рассказывает, как изменится жизнь горожан в новом месяце.
Ремонт Невского проспекта и Благовещенского моста
Работы на главной магистрали Петербурга стартуют 13 августа и продлятся две недели. Подробнее о перекрытиях мы писали тут.
Благовещенский мост ушел на ремонт до 15 сентября. До 21 августа движение перекрыто от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. С 22 августа — в обратном направлении. Перемещаться можно будет по готовым полосам.
Отказ от смс-рассылок
С 1 августа абоненты сотовой связи могут отказываться от смс-рассылок. Отказаться можно будет через приложение или сайт. На следующий день после заявления оператор должен остановить рассылку.
Счета и карты несовершеннолетним
Граждане от 14 до 18 лет смогут открывать банковский счет только с согласия родителей (усыновителей или попечителей).
Рост стоимости проезда в петербургском транспорте
С 8 августа проезд в общественном транспорте подорожает в среднем на 6,5%: в метро — с 81 рубля до 86 рублей, а в автобусах, троллейбусах и трамваях — с 75 рублей до 80 рублей. По «Подорожнику» и «Единой карте петербуржца» — 60 рублей вместо 56.
Полеты из Петербурга в Геленджик
Две авиакомпании запускают прямые рейсы из Петербурга в Геленджик. Самолеты компании Utair из аэропорта Пулково начнут летать с 3 августа по воскресеньям в 10:20 и обратно в 16:15. От Smartavia — с 6 августа по средам в 6:55 и субботам в 8:40. Стоимость билетов — от 15 500 рублей.
Лямки и накладки больше не альтернатива детскому автокреслу
С 26 июля в ПДД добавили определение детской удерживающей системы — это автокресло, люлька или бустер. Лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности к таковым не относятся. За нарушение правил перевозки ребенка водитель должен заплатить штраф 3000 рублей.
Новый катамаран в Кронштадте
В августе новый катамаран «Габион» выйдет в первый рейс вокруг фортов Кронштадта, а по окончании реставрации Кроншлота и Александра I будет возить туристов прямо к крепостям.
Ограничения движения
В Адмиралтейском районе до 6 августа ограничено движение по Старо-Петергофскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки, с закрытием на один день, 2 августа, сквозного проезда по Рижскому проспекту в направлении к улице Циолковского.
В Василеостровском районе 2 августа (с 1:00 до 6:00) закроют движение по Мичманской улице в створе Морской набережной и с 6:00 до 23:59 по Боцманской улице в створе Морской набережной.
В Курортном районе с 2 по 13 августа перекроют движение по Красноармейской улице в Зеленогорске от Парковой улицы до Объездной улицы.
В Петроградском районе с 2 августа по 3 августа ограничат движение по Австрийской площади, с закрытием съезда с Каменноостровского проспекта на улицу Мира в сторону Кронверкской улицы. До 29 августа ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Большой Невки до Кронверкской набережной, включая перекрестки.
В Центральном районе с 2 по 3 августа закрыто движение по проспекту Чернышевского от Захарьевской улицы до Кирочной улицы, включая перекресток с улицей Чайковского. До 3 августа — по проспекту Чернышевского от Воскресенской набережной до Кирочной улицы, включая перекрестки.
Помимо этого марафон «Северная столица» ограничит проезд в историческом центре Петербурга 3 августа. Подробнее о перекрытиях писали тут.
Временное закрытие входа в вестибюли станции метро «Комендантский проспект» и «Василеостровская»
Напоминаем, что до 29 августа из-за капитального ремонта эскалатора вход в вестибюль станции метро «Комендантский проспект» ограничен по будням с 7:30 до 9:00.
9, 10, 16 и 17 августа станцию метро «Василеостровская» закроют на вход из-за ремонта — она будет работать только на выход.
Отсрочка от армии для ИТ-специалистов
До 6 августа включительно сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут подать на «Госуслугах» заявку на отсрочку от службы в армии во время осеннего призыва.
Фото на превью: bellena / Shutterstock
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