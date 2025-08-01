Ремонт Невского проспекта, прямые рейсы из Пулково в Геленджик и подорожание проезда: что изменится для петербуржцев в августе

Ремонт Невского проспекта и Благовещенского моста

Работы на главной магистрали Петербурга стартуют 13 августа и продлятся две недели. Подробнее о перекрытиях мы писали тут.

Благовещенский мост ушел на ремонт до 15 сентября. До 21 августа движение перекрыто от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. С 22 августа — в обратном направлении. Перемещаться можно будет по готовым полосам.

Отказ от смс-рассылок

С 1 августа абоненты сотовой связи могут отказываться от смс-рассылок. Отказаться можно будет через приложение или сайт. На следующий день после заявления оператор должен остановить рассылку.

Счета и карты несовершеннолетним

Граждане от 14 до 18 лет смогут открывать банковский счет только с согласия родителей (усыновителей или попечителей).

Рост стоимости проезда в петербургском транспорте

С 8 августа проезд в общественном транспорте подорожает в среднем на 6,5%: в метро — с 81 рубля до 86 рублей, а в автобусах, троллейбусах и трамваях — с 75 рублей до 80 рублей. По «Подорожнику» и «Единой карте петербуржца» — 60 рублей вместо 56.