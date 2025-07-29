Екатерингофский мост, Императорские конюшни и особняк Демидова: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге до конца лета

Первая в Петербурге разводная однопролетная переправа, особняк Румянцева и бункер Жданова в Смольном: Собака.ru рассказывает о бесплатных экскурсиях по городу до конца августа.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.
Особняк Румянцева
Первый каменный дом на участке набережной Невы принадлежал Голицыным. В 1802 году здание приобрел граф, канцлер Российской империи Николай Петрович Румянцев. Он поручил перестройку дома архитектору Василию Алексеевичу Глинке. Зодчий оформил здание мощным 12-колонным портиком коринфского ордена, а на фронтоне поместил горельеф «Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины» авторства скульптора Ивана Петровича Мартоса.
В 1826 году Николай Петрович умер, завещав младшему брату Сергею Петровичу Румянцеву предоставить дом со всей коллекцией под музей. Так и произошло: в 1831 году он открыл первый в России частный публичный музей, где были представлены древние рукописи, монеты и медали, минералы, картины и скульптуры.
После смерти Сергея Петровича здания начало приходить в упадок, музей перевезли в Москву. Особняк сменил несколько владельцев. В 1882 году хозяйкой дома стала Зинаида Дмитриевна Богарне, герцогиня Лейхтенбергская. Она заказала перестройку особняка архитектору Александру Александровичу Степанову. Потомки Лейхтенбергские владели участком до 1916 года. После Октябрьской революции дом заняли различные организации и жилые квартиры, а в 1938 году в особняке получил прописку Музей истории и развития Ленинграда — ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Из подлинных интерьеров от семьи Лейхтенбергских сохранилась парадная лестница из белого каррарского мрамора, Дубовый кабинет; Музыкальный зал, оформленный желтым сиенским мрамором; Парадная гостиная в стиле Людовика XVI, Мавританская курительная.
Когда: 1 августа в 14:30, 8 и 15 августа в 14:00
Екатерингофский мост
Первый и единственный в Петербурге однопролетный разводной мост через реку Екатерингофку построили к 1914 году силами Общества Путиловских заводов под руководством инженеров Андрея Павловича Пшеницкого и Дмитрия Акимова-Перетца. Во время Великой Отечественной войны в сооружение попала авиабомба — вскоре его признали аварийным. К 1989 году мост реконструировали по проекту инженера института «Ленгипроинжпроект» Бориса Наумовича Брудно, но он перестал быть разводным.
На экскурсии сотрудник СПб ГБУ «Мостотрест» покажет уцелевшие механизмы разводки и расскажет о том, что было в готическом павильоне.
Когда: 2, 10 и 24 августа в 15.00 и 16.15, 12 августа в 19.00 и 20.15
Культурный квартал Брусницын: роль паблик-арта в переосмыслении исторических пространств города
Еще в 1847 году купец Николай Брусницын основал дубильную мастерскую на Василевском острове. Производство расширилось и стало крупнейшим кожевенным заводом. В советское время предприятие было национализировано и названо в честь Радищева. Долгое время исторический комплекс сдавали под производство и склады. Сегодня на бывшей заводской территории получил прописку кластер, над проектом которого работала команда архитектурного бюро Klauzura.
В пространстве есть галерея стрит-арта: работы alesha, Дениса Голивеца, Вовы Цыгана, Насти Vast и других. Магистр истории искусств, автор телеграм-канала «Хроники улицы» Ульяна Васильева расскажет об интеграции совриска в памятник промышленной архитектуры: символике и аллегориях, которые художники используют в проектах.
Когда: 3,10 и 17 августа в 11.00 и 13.00
Нарвские Триумфальные ворота
Триумфальную арку в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели всего за месяц по проекту Джакомо Кваренги. Изначально она была деревянной с украшениями из алебастра. Название Нарвские триумфальные ворота получили благодаря месту расположения в начале пути на Нарву.
Постройка довольно быстро обветшала — и к 1934 году возвели ворота из кирпича, облицованного медью, по проекту Василия Петровича Стасова. В нишах установили фигуры русских богатырей, по фризу — рельефы с изображением знамен и победных труб, на аттике и по сторонам арки — накладные надписи, повествующие о местах баталий; а наверху — колесницу крылатой богини победы Ники, запряженной шестеркой лошадей. Над скульптурным убранством работали лучшие скульпторы Академии художеств: Демут-Малиновский, Клодт, Крылов, Пименов, Токарев, Леппе.
Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры. На экскурсии расскажут об истории архитектурного памятника, покажут выставку «Враг не прошел! Зеленый пояс Славы» о комплексе мемориальных сооружений.
Когда: 3,10, 17, 24, 31 августа в 15.00 и 6,13, 20, 27 августа в 19.00
Здание Синода
Классицистическую постройку возвели по проекту архитектора Карла Росси для высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью — Священного Синода. Сегодня в памятнике архитектуре работает Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Инаугурационную книгу и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание Синода, можно увидеть на экскурсии.
Когда: 5, 14 и 26 августа в 12.50
От петровского Петербурга — к градозащитному движению
Комплекс домов на Захарьевской, 14 расположен на территории, некогда принадлежавшей сестре Петра I Наталье Алексеевне. Здесь она возвела собственный дворец, Вознесенскую церковь, богадельню и приют. После кончины царевны здания перестроили под Гоф-интендантскую контору, ведавшую строительно-хозяйственными вопросами императорского двора. Церковь в 1972 году передали Ленинградскому городскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
На прогулке экскурсанты осмотрят планировку квартала и зданий Гоф-интендантской конторы и посетят Центр культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского, где представлена выставка о градозащитном движении Петербурга и Ленинграда.
Когда: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 августа в 14.00 и 16.00
Особняк П.А. Зубова
Двухэтажный особняк с дворовыми флигелями в XIX веке приобрел граф Валентин Зубов. По проекту архитектора Гарольда Боссе надстроили третий этаж и увеличили на один дворовые флигели. В доме бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Сегодня уцелела часть дореволюционных интерьеров, в числе которых Бильярдная и Малахитовая гостиная в стиле рококо.
Когда: 5, 8, 15, 21, 25 августа в 15.00 и 16.30
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Романовны Дашковой. Хозяйка усадьбы — участница дворцового переворота, первая и единственная женщина во главе двух академий: Санкт-Петербургской Академии наук и Императорской Российской Академии. При княгине в здании велась работа по созданию первого в России толкового словаря русского языка, а в XIX веке среди съемщиков дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб. Сегодня это единственный государственный музей, подробно рассказывающий о жизни Екатерины Романовны.
Когда: 5 и 19 августа в 15.30
Экскурсия «Четыре усадьбы»
Дачи Сиверса и Воронцова, шереметьевские усадьбы Ульянка и Александрино: экскурсия посвящена имениям вдоль Петергофской дороги. 40-километровый путь от Петербурга до Ораниенбаума был разбит на участки шириной в 200 метров по приказу Петра I — их раздали приближенным императора.
Когда: 6,13, 20, 27 августа в 18.00
Серый пояс Петербурга
Водонапорная башня, газгольдеры, пивоваренный завод Степана Разина и фабрика Брусницыных: автобусная экскурсия посвящена прошлому и настоящему промзон. Гид Марина Струкова расскажет о том, как исчезли целые отрасли производства и как памятники промышленной архитектуры приспособили к современной жизни.
Когда: 7, 8, 15 и 17 августа в 11.00
Замки и подковы
Дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова в Стрельне, конюшенный комплекс в стиле необарокко в Знаменке и неоготические Императорские конюшни по проекту Николая Бенуа: на автобусной экскурсии гид Лариса Репина расскажет об истории коневодства в России.
Когда: 7 и 19 августа в 10.55
Дом Демидова
В XIX веке участок приобрел собственник уральских заводов Павел Николаевич Демидов и заказал перестройку особняка архитектору Монферрану. В интерьерах зодчий впервые использовал малахит, искусственный мрамор, золоченый лепной орнамент. Здание стало свадебным подарком супруге Авроре Карловне Шернваль. После кончины Демидова вдова вышла замуж за Андрея Николаевича Карамзина, сына историка. Затем особняк неоднократно менял владельцев и подвергался перестройкам. В советские годы в нем получил прописку институт «Гипростанок», потом Балтийский банк, на чьи средства интерьеры третьего этажа отреставрировали.
Когда: 12, 19, 26 августа в 11.00
Таврический дворец
Классицистическое здание возвели по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для фаворита Григорий Потемкина-Таврического. После смерти хозяина дворец выкупили в казну. Сын Екатерины II устроил внутри казармы для лейб-гвардии конного полка. Затем здесь проводили заседания первой Российской государственной думы. В 1917 году постройку занял Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В советское время — краткосрочные курсы агитаторов, первый рабоче-крестьянский университет, который после войны стал Ленинградской высшей партийной школой и проработал до девяностых. Ныне здание находится в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
Когда: 12, 13, 14, 18, 26, 27, 29 августа в 15.30
Смольный — штаб обороны Ленинграда
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления.
Во время экскурсии можно посетить бункер Жданова — правительственное укрытие Смольного, где разрабатывали военные операции и схемы жизнеобеспечения города во время блокады Ленинграда. Музей закрыт для свободного посещения.
Когда: 16 августа в 13.50, 24 августа в 17.50
Дом военного министра Милютина
Здание возвели по проекту Рудольфа Богдановича Бернгарда к 1874 году при участии Дмитрия Алексеевича Милютина, автора военной реформы 1860–1870-х годов. В постройке уцелели интерьеры парадных залов, лестницы и холодного вестибюля.
Когда: 13 августа в 17.00 и 20 августа в 18.00
Автобусная экскурсия «С именем Путилова»
Николай Иванович Путилов — отец-основатель Путиловского и соучредитель Обуховского заводов, строитель Морского канала и основоположник Морского порта. Несмотря на богатое наследие, оставленное для потомков, он скончался банкротом и долгое время его имя оставалось в тени. Гид расскажет о «путиловской» Нарвской заставе: старинных фабриках, доме Л.Э. Гехта, где в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев, а также о Путиловском храме, где расположена могила Николая Ивановича.
Когда: 14 и 28 августа в 11.00
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