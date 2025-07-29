Екатерингофский мост, Императорские конюшни и особняк Демидова: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге до конца лета

Особняк Румянцева

Первый каменный дом на участке набережной Невы принадлежал Голицыным. В 1802 году здание приобрел граф, канцлер Российской империи Николай Петрович Румянцев. Он поручил перестройку дома архитектору Василию Алексеевичу Глинке. Зодчий оформил здание мощным 12-колонным портиком коринфского ордена, а на фронтоне поместил горельеф «Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины» авторства скульптора Ивана Петровича Мартоса.

В 1826 году Николай Петрович умер, завещав младшему брату Сергею Петровичу Румянцеву предоставить дом со всей коллекцией под музей. Так и произошло: в 1831 году он открыл первый в России частный публичный музей, где были представлены древние рукописи, монеты и медали, минералы, картины и скульптуры.

После смерти Сергея Петровича здания начало приходить в упадок, музей перевезли в Москву. Особняк сменил несколько владельцев. В 1882 году хозяйкой дома стала Зинаида Дмитриевна Богарне, герцогиня Лейхтенбергская. Она заказала перестройку особняка архитектору Александру Александровичу Степанову. Потомки Лейхтенбергские владели участком до 1916 года. После Октябрьской революции дом заняли различные организации и жилые квартиры, а в 1938 году в особняке получил прописку Музей истории и развития Ленинграда — ныне Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Из подлинных интерьеров от семьи Лейхтенбергских сохранилась парадная лестница из белого каррарского мрамора, Дубовый кабинет; Музыкальный зал, оформленный желтым сиенским мрамором; Парадная гостиная в стиле Людовика XVI, Мавританская курительная.

Когда: 1 августа в 14:30, 8 и 15 августа в 14:00

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