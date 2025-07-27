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Дожди на следующей неделе не охладят Петербург

В начале предстоящей рабочей недели город будет ощущать влияние атмосферного фронта, вытянувшегося с юга на север, вдоль западной периферии антициклона. Поэтому в послеполуденные часы в регионе местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Sergei Gorin / Shutterstock.com

Но сухая и жаркая погода вернутся уже во вторник и среду. «В четверг и в пятницу вновь усилится влияние атмосферного фронта, и местами пройдут короткие грозовые дожди, впрочем, прохладнее не станет. В такой ситуации в Санкт-Петербурге в понедельник +28…+30°, во вторник +30…+32°, в среду и в четверг +31…+33°, в пятницу +29…+31°. По предварительному прогнозу возможны локальные грозовые дожди и в субботу, а днем ожидается около +26…+28°», — написал в своих социальных сетях синоптик. Михаил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 19... 21 гр., местами до 16 гр., днем 29... 31 гр., в прибрежных районах местами до 27 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.

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