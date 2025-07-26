Жара с грозой: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 июля, город будет находиться на границе влияния циклона над Прибалтикой и гребня антициклона с востока. В такой ситуации воздушные массы над регионом станут неустойчивыми и во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине территории, пройдут короткие грозовые дожди, однако прохлады они не принесут и температурные показатели вновь ожидаются на 5-6 градусов выше климатической нормы.