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Жара с грозой: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 июля, город будет находиться на границе влияния циклона над Прибалтикой и гребня антициклона с востока. В такой ситуации воздушные массы над регионом станут неустойчивыми и во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине территории, пройдут короткие грозовые дожди, однако прохлады они не принесут и температурные показатели вновь ожидаются на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Elena Odareeva/shutterstock

«Температура воздуха +29…+31, в Ленинградской области +27…+32. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В воскресенье без осадков, ночью +18…+20, днем +30…+32», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 19... 21, местами до 16, днем 29... 31, в прибрежных районах местами до 27. Атмосферное давление существенно не изменится.

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