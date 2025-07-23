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У станции метро «Приморская» сносят ТЦ «Макси Сопот». Собственник опасается обрушения стены соседнего здания

Торговый центр в Василеостровском районе числился как временный павильон и не соответствовал утвержденным городом габаритам. 

photographer DmitryStrong / Shutterstock

ТЦ «Макси Сопот» возвели еще в начале нулевых — собственником является Яков Перкаль-Проворный. Город предоставил участок в аренду для временного торгового павильона, а не для капстроительства, уточняют в Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. 

В 2010 году вступило в силу постановление правительства Петербурга № 1830, согласно которому площадь объекта на участке не должна превышать 150 кв.м, а высота — шесть метров. Арендатора предупреждали о нарушениях, просили их устранить, но требования он не выполнил. Договор истек 7 июня этого года — торговый центр стоял незаконно, поэтому здание начали сносить. 

В разговоре с телеканалом «78» собственник ТЦ «Макси Сопот» Яков Перкаль-Проворный опасается обрушения стены соседнего здания: «Там стена, извините меня, отходит. И кто возьмет на себя эту ответственность? А сваи — это же земляные работы, должно быть все правильно».

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