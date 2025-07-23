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Почему часть павильонов на Удельном рынке снесут? Ответили в Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Арендатор использовал участок не по назначению, заявили в ведомстве. 

kid315 / Shutterstock

В Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) журналистам «Коммерсанта» рассказали, что ранее участок на Фермском шоссе, 18 арендовало юрлицо под парковку, но использовало под торговые павильоны, поэтому корпуса демонтируют. 

«В связи с выявленными нарушениями материалы направлены коллегам в комитет имущественных отношений для принятия мер. После совместного обследования с арендатором подтвердилось, что нарушения не устранены»,— заявили в ККИ. Из-за чего город обратился в суд, который принял решение о расторжении договора. Арендатор попытался его обжаловать, но кассационную жалобу оставили без удовлетворения. 

Ранее мы писали, что корпуса слева от входа на Удельных рынок начали освобождать на прошлых выходных. 

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