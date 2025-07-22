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В Петербурге укрепят береговую линию

Власти объявили конкурс на разработку Генеральной схемы берегозащиты города. Начальная стоимость контракта по тендеру — 127,8 млн рублей.

Dmitry Mikheev / Shutterstock

В Петербурге ищут подрядчика на разработку Генеральной схемы берегозащиты города с учетом опыта Калининградской области и Севастополя. Ему нужно к ноябрю 2026 года исследовать береговую линию Курортного, Василеостровского, Приморского, Кировского, Красносельского, Петродворцового, Кронштадтского районов и прилегающих территорий вдоль акватории Невской губы и Финского залива. В качестве результата специалисты должны также представить цифровые модели рельефа надводной части береговой зоны, каталог фотографий с описанием поверхностей дна, влияние укрепления берегов на экосистему. Власти готовы выделить на это 127,8 млн рублей. 

Напомним, в начале июля Петербург пережил угрозу первого за 160 лет наводнения. В акватории Финского залива порывы западного ветра доходили до 22-27 м/с, в Петербурге — до 15-19 м/с, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и дамбы — до 20-23 м/с. 

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