В Петербурге укрепят береговую линию

В Петербурге ищут подрядчика на разработку Генеральной схемы берегозащиты города с учетом опыта Калининградской области и Севастополя. Ему нужно к ноябрю 2026 года исследовать береговую линию Курортного, Василеостровского, Приморского, Кировского, Красносельского, Петродворцового, Кронштадтского районов и прилегающих территорий вдоль акватории Невской губы и Финского залива. В качестве результата специалисты должны также представить цифровые модели рельефа надводной части береговой зоны, каталог фотографий с описанием поверхностей дна, влияние укрепления берегов на экосистему. Власти готовы выделить на это 127,8 млн рублей.

Напомним, в начале июля Петербург пережил угрозу первого за 160 лет наводнения. В акватории Финского залива порывы западного ветра доходили до 22-27 м/с, в Петербурге — до 15-19 м/с, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и дамбы — до 20-23 м/с.