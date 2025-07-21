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«Коммерсантъ»: часть торговых павильонов Удельного рынка могут снести ради парковки

Корпуса слева от входа начали освобождать на прошлых выходных.

kid315 / Shutterstock

Павильоны слева от входа на Удельный рынок планируют демонтировать ради строительства парковки, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». При этом официальной информации о сносе корпусов нет, а паспорт работ на объекте отсутствует. Журналисты издания также направили официальный запрос властям. 

В прошлом году уже часть павильонов у станции Удельная убрали, при этом комитет по имущественным отношениям (КИО) заявил, что не выдавал предписаний о сносе. В ведомстве уточнили, что территорию арендует ОАО «РЖД». Рядом с торговыми палатками проходят железнодорожные пути, и конструкции могли попасть в «санитарную» зону дороги, сообщили депутату ЗакСа Ирине Ивановой в КИО. 

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