«Коммерсантъ»: часть торговых павильонов Удельного рынка могут снести ради парковки

Павильоны слева от входа на Удельный рынок планируют демонтировать ради строительства парковки, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». При этом официальной информации о сносе корпусов нет, а паспорт работ на объекте отсутствует. Журналисты издания также направили официальный запрос властям.

В прошлом году уже часть павильонов у станции Удельная убрали, при этом комитет по имущественным отношениям (КИО) заявил, что не выдавал предписаний о сносе. В ведомстве уточнили, что территорию арендует ОАО «РЖД». Рядом с торговыми палатками проходят железнодорожные пути, и конструкции могли попасть в «санитарную» зону дороги, сообщили депутату ЗакСа Ирине Ивановой в КИО.