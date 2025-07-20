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Дожди ближе к ночи: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 июля, синоптическая ситуация в городе будет формироваться в противоборстве уходящего антициклона, и усиливающегося с юга циклонического вихря. В регионе ожидается переменная облачность, по югу области кратковременные дожди, грозы, к Петербургу они приблизятся ближе к ночи.

SHEE HENG CHONG / Shutterstock.com

«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +23…+28. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди, ночью +17…+19, днём +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля, значительная облачность. Кратковременные дожди, утром и днем местами ливни, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 17... 19 градусов, днем 23... 25. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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