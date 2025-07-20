Дожди ближе к ночи: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +26…+28 градусов, в Ленинградской области +23…+28. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди, ночью +17…+19, днём +24…+26», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля, значительная облачность. Кратковременные дожди, утром и днем местами ливни, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 17... 19 градусов, днем 23... 25. Атмосферное давление будет слабо понижаться.