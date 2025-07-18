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Бабигонский пруд, зеленый гаспачо, и остатки финского Выборга: 5 идей, как скоротать летнюю жару от героев Собака.ru

В Петербурге по-прежнему стоит жара! Кто-то спасается от неожиданного (еще пару недель назад его ничто не предвещало!) летнего зноя под кондиционером, кто-то принимает прохладные ванные, а кто-то уезжает на природу. Собака.ru попросила своих героев рассказать о том, что бы они посоветовали пока в городе +30°C. В итоге редакция Собака.ru получила несколько идей для загородных поездок, рецепт зеленого гаспачо(!) и другие неожиданные предложения! Вот список!

Идея 1: Окунуться в Бабигонский пруд

Дворец Бельведер в Петергофе
Yulia_B / Shutterstock

Дворец Бельведер в Петергофе

Виктор Федотов (экскурсовод, автор блога а unf_spb, герой апрельского номера Собака.ru):

В пригородах Петербурга есть масса мест, куда можно съездить в жару. К примеру, поселок Тайцы, где расположена усадьба Демидовых. Парк там хоть и очень небольшой, но малолюдный и интересный. 

Здесь можно погулять по зеленым лугам, посмотреть уникальный старинный дом XVIII века, освежиться у ручья, который питал старинные купальни усадьбы. Ручей с кристально чистой ледяной водой. Если захочется подробнее почитать об истории усадьбы, то это можно сделать здесь.

Другой вариант — посмотреть дворец Бельведер в Петергофе. Шикарная постройка, возведенная в эпоху Николая I для пикников. Стоит на Бабигонском холме, откуда открывается отличный вид на окрестности. Ну а внизу классный пруд, в который можно окунуться. 

Идея 2: Увидеть самый большой арт-парк Европы

Арт-объект в парке Никола-Ленивец
Shevchenko Andrey / Shutterstock

Арт-объект в парке Никола-Ленивец

Мария Элькина (архитектурный критик, автор канала «Город, говори»):

Жара бывает у нас не так часто, так что я бы воспользовалась ей как поводом провести время за городом, на свежем воздухе. Тем более, что это часть национальной традиции. 

Сама я на это время поеду и другим рекомендую в арт-парк Никола-Ленивец (в Калужской области), где каждый год проходит фестиваль Архстояние. На само мероприятие ехать не обязательно, там всегда аншлаг — инсталляции и дома, которые делают архитекторы для фестиваля, можно увидеть круглый год.

Так что Никола-Ленивец – Это уникальный шанс познакомиться с современной российской архитектурой в одном месте и за один день. Там находится Ротонда Александра Бродского (уже ставшая классической!), там же можно найти Музей Сельского труда Сергея Чобана, там очень много что сделано молодыми архитекторами. Можно даже даже пожить в вилле ПО-2 Александра Бродского, ради чего, впрочем, нужно быть готовым потратить часов восемь еды по, скорее, сносной дороге. 

Идея 3: Приготовить лучший зеленый гаспачо

Зеленый гаспачо
nblx / Shutterstock

Зеленый гаспачо

Сергей Гальцев (шеф-повар ресторана Juan, лауреат премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024):

В городе сейчас просто безумное лето, которое пришло к нам полтора месяца спустя. Конечно, в жару лучше всего держаться у воды, но для меня идеально было бы уехать в какой-нибудь глэмпинг подальше от города или просто в лес рядом с озером. А там ходить, загорать, отдыхать, дышать свежим воздухом, жарить шашлыки с друзьями.  

Но если этого почему-то сделать не получается, а спастись от жары как-то хочется, то здесь на помощь приходят холодные супы: всевозможные севиче, госпачо, борщи и окрошки. Все это просто готовится дома. Один из моих любимых вариантов — зеленый гаспачо. Для его приготовления нам понадобятся:

  • свежие огурцы — 180 г; 
  • сок лайма — 60 г; 
  • авокадо — 60 г; 
  • чеснок — 10 г; 
  • чили перец зеленый — 20 г; 
  • лед — 240 г;
  • базилик свежий — 7 г; 
  • шпинат свежий — 40 г; 
  • соль; 
  • сахар; 
  • оливковое масло — 10 г;
  • сельдерей стебли — 50 г. 

Все овощи нужно помыть и обработать, зачистить авокадо и огурцы, в перцах чили избавиться от косточек, от базилика использовать только листочки. Все ингредиенты пробиваем в блендере до однородной текстуры лед добавляем в несколько этапов, постоянно охлаждая гаспачо, чтобы он не нагревался в блендере. Соль и сахар добавляем по вкусу. Подавать украшая парочкой листиков свежего базилика сбрызнув оливковым маслом и с стеблем свежего, хрустящего сельдерея.

Идея 4: Спрятаться от жары в церкви и наслаждаться архитектурой

Вход в Церковь Святой Екатерины на Невском проспекте
ANGHI / Shutterstock

Вход в Церковь Святой Екатерины на Невском проспекте

Александр Гачков (краевед, исследователь советской неофициальной культуры, герой апрельского номера Собака.ru):

Как по мне, самое главное в такую жару — это найти друзей с квартирами в холодоудерживающих домах (будь то старый фонд или сталинка). Также поможет ведерко со льдом и напитком со вкусом. Впрочем, есть и альтернативы. 

Чтобы не страдать в центре города духоты и палящего солнца, я советую заходить в первую попавшуюся церковь (лучше в католическую или протестантскую, там еще и скамьи есть!). Толстые старинные стены храмов обдадут прохладой, тишина погрузит в сокровенные мысли, так что вместе с телом возрадуется и ваш дух. Среди моих фаворитов — церковь Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте и Воскресенский Смольный собор.

Идея 5: Насладиться остатками финской архитектуры Выборга

Вокзал Выборга
Karasev Viktor / Shutterstock

Вокзал Выборга

Маргарита Николаева (соосновательница просветительского проекта «viipurinkatu | Выборгская улица», героиня апрельского номера Собака.ru):

В Выборге можно сходить до поселка Гвардейский: посмотреть разрушенное кладбище Сорвали (на финском участке сохранились каменные надгробия), полюбоваться на деревянные финские дома и выйти к гранитному пляжу (координаты — 60.724311, 28.695750). Там можно купаться и искать дореволюционные «петроглифы» прямо на гранитном массиве.

Еще вариант — пройтись по Певческому полю (один из заходов с Интендантского проезда). там фрагменты старого Выборгского вокзала, безымянные надгробия и хороший вид на город, если пройтись по скалам. при желании можно перейти ул. Гагарина и погулять по Восточно-Выборгским укреплениям — фортификационным сооружениям на Батарейной горе.

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