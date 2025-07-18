Бабигонский пруд, зеленый гаспачо, и остатки финского Выборга: 5 идей, как скоротать летнюю жару от героев Собака.ru

Виктор Федотов (экскурсовод, автор блога а unf_spb, герой апрельского номера Собака.ru):

В пригородах Петербурга есть масса мест, куда можно съездить в жару. К примеру, поселок Тайцы, где расположена усадьба Демидовых. Парк там хоть и очень небольшой, но малолюдный и интересный.

Здесь можно погулять по зеленым лугам, посмотреть уникальный старинный дом XVIII века, освежиться у ручья, который питал старинные купальни усадьбы. Ручей с кристально чистой ледяной водой. Если захочется подробнее почитать об истории усадьбы, то это можно сделать здесь.

Другой вариант — посмотреть дворец Бельведер в Петергофе. Шикарная постройка, возведенная в эпоху Николая I для пикников. Стоит на Бабигонском холме, откуда открывается отличный вид на окрестности. Ну а внизу классный пруд, в который можно окунуться.