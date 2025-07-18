Бабигонский пруд, зеленый гаспачо, и остатки финского Выборга: 5 идей, как скоротать летнюю жару от героев Собака.ru

В Петербурге по-прежнему стоит жара! Кто-то спасается от неожиданного (еще пару недель назад его ничто не предвещало!) летнего зноя под кондиционером, кто-то принимает прохладные ванные, а кто-то уезжает на природу. Собака.ru попросила своих героев рассказать о том, что бы они посоветовали пока в городе +30°C. В итоге редакция Собака.ru получила несколько идей для загородных поездок, рецепт зеленого гаспачо(!) и другие неожиданные предложения! Вот список!
Идея 1: Окунуться в Бабигонский пруд
Дворец Бельведер в Петергофе
Виктор Федотов (экскурсовод, автор блога а unf_spb, герой апрельского номера Собака.ru):
В пригородах Петербурга есть масса мест, куда можно съездить в жару. К примеру, поселок Тайцы, где расположена усадьба Демидовых. Парк там хоть и очень небольшой, но малолюдный и интересный.
Здесь можно погулять по зеленым лугам, посмотреть уникальный старинный дом XVIII века, освежиться у ручья, который питал старинные купальни усадьбы. Ручей с кристально чистой ледяной водой. Если захочется подробнее почитать об истории усадьбы, то это можно сделать здесь.
Другой вариант — посмотреть дворец Бельведер в Петергофе. Шикарная постройка, возведенная в эпоху Николая I для пикников. Стоит на Бабигонском холме, откуда открывается отличный вид на окрестности. Ну а внизу классный пруд, в который можно окунуться.
Идея 2: Увидеть самый большой арт-парк Европы
Арт-объект в парке Никола-Ленивец
Мария Элькина (архитектурный критик, автор канала «Город, говори»):
Жара бывает у нас не так часто, так что я бы воспользовалась ей как поводом провести время за городом, на свежем воздухе. Тем более, что это часть национальной традиции.
Сама я на это время поеду и другим рекомендую в арт-парк Никола-Ленивец (в Калужской области), где каждый год проходит фестиваль Архстояние. На само мероприятие ехать не обязательно, там всегда аншлаг — инсталляции и дома, которые делают архитекторы для фестиваля, можно увидеть круглый год.
Так что Никола-Ленивец – Это уникальный шанс познакомиться с современной российской архитектурой в одном месте и за один день. Там находится Ротонда Александра Бродского (уже ставшая классической!), там же можно найти Музей Сельского труда Сергея Чобана, там очень много что сделано молодыми архитекторами. Можно даже даже пожить в вилле ПО-2 Александра Бродского, ради чего, впрочем, нужно быть готовым потратить часов восемь еды по, скорее, сносной дороге.
Идея 3: Приготовить лучший зеленый гаспачо
Зеленый гаспачо
Сергей Гальцев (шеф-повар ресторана Juan, лауреат премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024):
В городе сейчас просто безумное лето, которое пришло к нам полтора месяца спустя. Конечно, в жару лучше всего держаться у воды, но для меня идеально было бы уехать в какой-нибудь глэмпинг подальше от города или просто в лес рядом с озером. А там ходить, загорать, отдыхать, дышать свежим воздухом, жарить шашлыки с друзьями.
Но если этого почему-то сделать не получается, а спастись от жары как-то хочется, то здесь на помощь приходят холодные супы: всевозможные севиче, госпачо, борщи и окрошки. Все это просто готовится дома. Один из моих любимых вариантов — зеленый гаспачо. Для его приготовления нам понадобятся:
- свежие огурцы — 180 г;
- сок лайма — 60 г;
- авокадо — 60 г;
- чеснок — 10 г;
- чили перец зеленый — 20 г;
- лед — 240 г;
- базилик свежий — 7 г;
- шпинат свежий — 40 г;
- соль;
- сахар;
- оливковое масло — 10 г;
- сельдерей стебли — 50 г.
Все овощи нужно помыть и обработать, зачистить авокадо и огурцы, в перцах чили избавиться от косточек, от базилика использовать только листочки. Все ингредиенты пробиваем в блендере до однородной текстуры лед добавляем в несколько этапов, постоянно охлаждая гаспачо, чтобы он не нагревался в блендере. Соль и сахар добавляем по вкусу. Подавать украшая парочкой листиков свежего базилика сбрызнув оливковым маслом и с стеблем свежего, хрустящего сельдерея.
Идея 4: Спрятаться от жары в церкви и наслаждаться архитектурой
Вход в Церковь Святой Екатерины на Невском проспекте
Александр Гачков (краевед, исследователь советской неофициальной культуры, герой апрельского номера Собака.ru):
Как по мне, самое главное в такую жару — это найти друзей с квартирами в холодоудерживающих домах (будь то старый фонд или сталинка). Также поможет ведерко со льдом и напитком со вкусом. Впрочем, есть и альтернативы.
Чтобы не страдать в центре города духоты и палящего солнца, я советую заходить в первую попавшуюся церковь (лучше в католическую или протестантскую, там еще и скамьи есть!). Толстые старинные стены храмов обдадут прохладой, тишина погрузит в сокровенные мысли, так что вместе с телом возрадуется и ваш дух. Среди моих фаворитов — церковь Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте и Воскресенский Смольный собор.
Идея 5: Насладиться остатками финской архитектуры Выборга
Вокзал Выборга
Маргарита Николаева (соосновательница просветительского проекта «viipurinkatu | Выборгская улица», героиня апрельского номера Собака.ru):
В Выборге можно сходить до поселка Гвардейский: посмотреть разрушенное кладбище Сорвали (на финском участке сохранились каменные надгробия), полюбоваться на деревянные финские дома и выйти к гранитному пляжу (координаты — 60.724311, 28.695750). Там можно купаться и искать дореволюционные «петроглифы» прямо на гранитном массиве.
Еще вариант — пройтись по Певческому полю (один из заходов с Интендантского проезда). там фрагменты старого Выборгского вокзала, безымянные надгробия и хороший вид на город, если пройтись по скалам. при желании можно перейти ул. Гагарина и погулять по Восточно-Выборгским укреплениям — фортификационным сооружениям на Батарейной горе.
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