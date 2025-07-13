Началась оценка компенсаций жителям Фарфоровского поста из-за строительства ВСМ

Не все жители довольны размером предлагаемых компенсаций. На подписание отчета об оценке у собственников есть 45 дней, иначе Росжелдор подаст в суд для принудительного выселения.

Кроме компенсации за жилье, владельцам квартир предусмотрены выплаты на переезд и поиск нового жилья до 500 тысяч рублей: 214 тысяч — риэлторские услуги, 193 тысячи — аренда и 90 тысяч — на переезд.

«В новостройке за 150 тыс. рублей за 1 м2 жилье сопоставимой площади невозможно купить не только в Петербурге, но и на ближайших к городу территориях Ленинградской области. <...> В июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке в черте города составляла 287 тыс. рублей за 1 м2, в области — 174,4 тыс.», — подчеркнули в РБК.

На территории Фарфоровского поста планируется передвинуть пять зданий: Фарфоровский пост, дома 40, 44, 48 и 54 (все литера А), а также вокзал, расположенный на восточной стороне железнодорожных путей (участок ж. д. от Обводного канала до улицы Грибакиных, литера ДЯ).

Напомним, ООО «ВСМ Две столицы» заключило с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. Общий бюджет проекта составляет 2,349 трлн рублей, а запуск планируется к 1 апреля 2028 года. Ожидается, что время в пути из Петербурга в Москву составит около 2 часов 15 минут, при этом цена билета будет примерно 10 тысяч рублей.