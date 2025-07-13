В «Новой Охте» появится термальный комплекс при участии инвесторов из разных регионов

В ЖК «Новая Охта» на северо-востоке Петербурга построят термальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект разместят на участке площадью 1,16 гектара рядом с домом по проспекту Маршака, 20. По данным КГА, площадь здания составит около 4,5 тысяч квадратных метров. Проект включает зоны релаксации, сауны, массажные кабинеты и открытый бассейн.

Здание «имеет форму незамкнутого каре, внутри которого располагаются открытые бассейны, создавая приватное пространство для отдыха», отмечают в КГА. В отделке фасада будут использованы штукатурка, крупноформатный камень и металлические панели.

Земля под застройку с апреля принадлежит ООО «Термы Мурино», учрежденному в ноябре 2024 года. В числе учредителей — Людмила Шувалова (жена депутата Госдумы Вадима Шувалова), Зоя Кирюхина (партнер проектов терм в ряде городов), Иван Фаст (занимается реконструкцией Ушаковских бань) и Александр Николаев (соучастник проекта дельфинария на Бутлерова и терм в Екатеринбурге). Генеральный директор — Андрей Чаплыгин.

«На данный момент разрешение на строительство объекта в Новой Охте еще не выдано. С учетом текущей стадии согласования (недавно КГА утвердил архитектурно-градостроительный облик объекта), строительство может начаться уже в этом или следующем году», — сообщает издание «Деловой Петербург».

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