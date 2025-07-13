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«СКА Арена» сменит название в новом сезоне КХЛ

Новое название пока неизвестно. Старт сезона КХЛ-2025/2026 запланирован на 5 сентября.

DiPres / Shutterstock.com

«Самый большой дворец Континентальной хоккейной лиги «СКА Арена» сменит название к новому сезону», — пишет «Матч ТВ».

В июне сообщалось, что в предстоящем сезоне СКА не будет проводить домашние игры на «СКА Арене» и вернется в Ледовый дворец. Причиной называлось ухудшение транспортной доступности из-за капитального ремонта станции метро «Парк Победы». Позднее появилась информация, что «СКА Арену» в сезоне КХЛ-2025/2026 будет использовать в качестве домашней площадки китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

В прошлом сезоне «Куньлунь Ред Стар» завершил чемпионат на девятом месте Западной конференции, набрав 62 очка в 68 играх, и не смог пробиться в плей-офф.

Напомним, «СКА Арена» является крупнейшим хоккейным стадионом в мире. Первый матч на этом объекте состоялся 11 февраля 2024 года между СКА и «Сочи» и собрал 21 481 зрителя — это рекорд посещаемости в истории КХЛ.

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