Жарко, ближе к вечеру дождь с грозой: какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +28…+30 градусов, в Ленинградской области +28…+33, местами до +25. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер переменный слабый, при грозе шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29. Атмосферное давление будет понижаться.