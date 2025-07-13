Жарко, ближе к вечеру дождь с грозой: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние малоподвижный атмосферный фронт, вытянувшийся вдоль южных берегов Финского залива и далее на юго-восток, в центр европейской территории страны. В такой ситуации во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. В Санкт-Петербурге проявления конвективной непогоды ожидаются ближе к вечеру.
«Температура воздуха +28…+30 градусов, в Ленинградской области +28…+33, местами до +25. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы»,— сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер переменный слабый, при грозе шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +27...+29. Атмосферное давление будет понижаться.
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