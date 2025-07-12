В Петербурге град и гроза после жары: как изменилось погода в субботу

Гидрометцентр сообщает о грозах с порывами ветра до 24 м/с. Во второй половине дня субботы и до 02:00 воскресенья, 13 июля, в отдельных районах Петербурга возможны грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Также с 12:00 до 17:00 в городе сохраняется аномально высокая температура — до +31 градуса.

С 16:00 12 июля в Санкт-Петербурге устанавливается повышенный — «оранжевый» — уровень погодной опасности. До этого в городе действовал «желтый» уровень.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупреждает о надвигающихся ливнях. Система водоотведения находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевой воды.

«Так что в субботу во второй половине дня в большинстве районов области и в Санкт-Петербурге, в воскресенье с середины дня ожидаются кроме кратковременных дождей и гроз ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозах. В субботу по югу территории Ленинградской области есть вероятность образования смерчей. В воскресенье, скорее всего по территории области будут только шквалистые усиления ветра», — подчеркнул главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Жаркая погода пришла в Петербург только в середине лета. Ранее на всю европейскую часть России длительное время оказывали влияние циклоны.