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Жарко, возможны грозы: прогноз петербургских синоптиков на субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 июля, Петербург будет ощущать влияние теплого сектора циклона с центром над севером в Польше. В такой ситуации в регионе в послеполуденные часы пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град.

Sofia Voronkova / Shutterstock.com

«Температура воздуха +28…+30 градусов, в Ленинградской области +28…+33, местами до +25. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы»,— сказал Леус. 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля, облачно с прояснениями. В первой половине ночи и во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +27...+29. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

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