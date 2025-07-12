Жарко, возможны грозы: прогноз петербургских синоптиков на субботу

«Температура воздуха +28…+30 градусов, в Ленинградской области +28…+33, местами до +25. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля, облачно с прояснениями. В первой половине ночи и во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +27...+29. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.