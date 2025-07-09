На ремонт Невского проспекта планируют потратить 461 миллион рублей

Контракт опубликован на сайте Госзакупок, заказчик — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Ремонтные работы дорожного покрытия проведут до 28 октября 2025 года.
В закупочной документации указано, что подрядчику предстоит выровнять люки смотровых колодцев с дорожным покрытием, отремонтировать и переложить проезжую часть и нанести разметку. Он также обязан обеспечить безопасность движения, включая ограждение зон работ. При трафике свыше 20 тысяч автомобилей в сутки на полосу гарантия на покрытие составит два года.
Ранее в ГАТИ предупреждали об ограничениях из-за ремонта дорожного покрытия на Невском проспекте в августе 2025 года.
«Работы проведут на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Последнее капитальное обновление дорожного полотна проспекта проводилось в 2018 году», — сообщили в инспекции.
Подрядчика планируется определить в «Дирекции транспортного строительства» к 30 июля.
Ранее мы рассказывали о том, какие ограничения введут на Каменноостровском проспекте почти на 2 месяца.
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