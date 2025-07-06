СПбГУ потратит 2 млрд рублей на капремонт общежитий

Согласно конкурсной документации, первым объектом станет 14-этажное общежитие с подвалом и техническим этажом в Петергофе (Ботаническая улица, дом 64, корпус 4, литера «А»). Здание, введенное в эксплуатацию в 1988 году, включает 4,7 тысяч квадратных метров жилой площади при общей площади 11,4 тысяч квадратных метров.

«Подрядчику предстоит привести в нормальное состояние стены, полы, потолки, перекрытия, фундаменты, фасады, осуществить ремонт/замену инженерных сетей, оборудования», — отметили в «Ъ-СПб».

Второй объект — семиэтажное общежитие с подвалом в Санкт-Петербурге по адресу улица Шевченко, дом 25, литера «А». Его общая площадь составляет 10,2 тысяч квадратных метров, в здании расположено 328 жилых комнат.

Завершение капитального ремонта первого объекта запланировано до 20 декабря 2027 года, второго — до 31 марта 2028 года.

Ранее мы рассказывали, что сроки реконструкции дома Басевича под общежития Академии танца перенесли.