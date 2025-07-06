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В Петербурге прогнозируют неделю непрекращающихся дождей

Они продлятся до 11 июля, предупредили в Комитете по энергетике. Централизованная система водоотведения подготовлена к приему осадков. 

joelpc/ Shutterstock.com

Циклон задержится в Петербурге на несколько дней. Энергетики отмечают, что в случае «сверхрасчетных дождей» объем осадков может превысить пропускную способность оборудования и канализационной инфраструктуры.

«… на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Если же скопления сохраняются длительное время, необходимо сообщить об этом по телефонам: 004 и 576-14-83», — указали в пресс-службе Комитета.

Для своевременного реагирования в городе работают 73 дежурные бригады «Водоканала». Особое внимание уделено районам у социальных учреждений, остановок транспорта, станций метро и крупных перекрестков.

В понедельник, 7 июля, синоптики обещают небольшое потепление.
«Хотя там и намечаются дожди вечером в связи с выходом нового циклона, но днем солнце появится и воздух прогреется до +21…+23 градусов», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. 

Ранее мы рассказывали, что погоду в Петербурге на выходных сформировал атмосферный фронт, вытянувшийся через территорию региона практически в широтном направлении. 

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