В Петербурге прогнозируют неделю непрекращающихся дождей

Циклон задержится в Петербурге на несколько дней. Энергетики отмечают, что в случае «сверхрасчетных дождей» объем осадков может превысить пропускную способность оборудования и канализационной инфраструктуры.

«… на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Если же скопления сохраняются длительное время, необходимо сообщить об этом по телефонам: 004 и 576-14-83», — указали в пресс-службе Комитета.

Для своевременного реагирования в городе работают 73 дежурные бригады «Водоканала». Особое внимание уделено районам у социальных учреждений, остановок транспорта, станций метро и крупных перекрестков.

В понедельник, 7 июля, синоптики обещают небольшое потепление.

«Хотя там и намечаются дожди вечером в связи с выходом нового циклона, но днем солнце появится и воздух прогреется до +21…+23 градусов», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ранее мы рассказывали, что погоду в Петербурге на выходных сформировал атмосферный фронт, вытянувшийся через территорию региона практически в широтном направлении.