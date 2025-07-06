В полосе атмосферного фронта: какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление существенно не изменится.