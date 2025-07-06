Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В полосе атмосферного фронта: какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 июля, погоду в Петербурге сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся через территорию региона практически в широтном направлении. Он станет причиной облачной погоды и вызовет дожди.

Lavrishchev Vladimir/Shutterstock.com

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы»,— сказал Леус. 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление существенно не изменится.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: