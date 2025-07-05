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Очередной фронтальный раздел принесет дожди: прогноз петербургских синоптиков на субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 июля, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние приближающийся с северо-запада атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная, в первой половине дня с прояснениями погода, ближе к вечеру придут дожди.

Denis Mamin/Shutterstock.com

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 13, в восточной части области до 11-16. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы»,— сказал Леус. 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июля, облачно. Дождь, ночью небольшой. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +16...+18. Атмосферное давление будет понижаться.

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