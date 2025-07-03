В Петербурге ожидается наводнение! В июле такое случалось лишь однажды, в XIX веке! Это опасно для города?

Что случилось?

«Дамы и господа, живем мы в интересное время в плане погоды. Кроме глобального потепления Санкт-Петербургу есть еще что отметить. Завтра, 4 июля, мы переживем исторический момент для города», — такое сообщение появилось утром в четверг в телеграм-канале главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Тем самым историческим моментом должно стать наводнение, которое придет в город. Дело в том, что до этого, в июле город затапливало лишь однажды. «До этого года у нас было всего два месяца, когда в городе отмечалось всего по одному наводнению — апрель и июль, — объяснил Колесов в беседе с Собака.ru, — в апреле нас пронесло, а вот 4 числа у нас будет второе июльское наводнение в истории».

Как напоминает главный синоптик города, предыдущий случай имел место ровно 160 лет назад, 12 июля 1865 года. «Тогда уровень воды был более 180 сантиметров [выше ординара], — добавляет собеседник редакции, — достаточно заметное наводнение, но не разрушительное». Для сравнения — при катастрофическом наводнении 1824 года, описанном пушкиным в «Медном Всаднике», вода поднялась более чем на 4 метра выше ординара.