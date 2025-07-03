В Петербурге ожидается наводнение! В июле такое случалось лишь однажды, в XIX веке! Это опасно для города?

В пятницу, 4 июля, Петербург наводнение! Это исторический момент, ведь летом вода в Неве поднимается до опасных отметок довольно редко. За всю историю города было лишь одно июльское наводнение, в середине XIX века! Теперь это происходят снова — почему? Это просто совпадение или следствие меняющегося климата? Как высоко поднимется река? И насколько безопасно будет в городе. На вопросы Собака.ru отвечают главный синоптик Петербурга Александр Колесов и доцент кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.
Что случилось?
«Дамы и господа, живем мы в интересное время в плане погоды. Кроме глобального потепления Санкт-Петербургу есть еще что отметить. Завтра, 4 июля, мы переживем исторический момент для города», — такое сообщение появилось утром в четверг в телеграм-канале главного синоптика Петербурга Александра Колесова.
Тем самым историческим моментом должно стать наводнение, которое придет в город. Дело в том, что до этого, в июле город затапливало лишь однажды. «До этого года у нас было всего два месяца, когда в городе отмечалось всего по одному наводнению — апрель и июль, — объяснил Колесов в беседе с Собака.ru, — в апреле нас пронесло, а вот 4 числа у нас будет второе июльское наводнение в истории».
Как напоминает главный синоптик города, предыдущий случай имел место ровно 160 лет назад, 12 июля 1865 года. «Тогда уровень воды был более 180 сантиметров [выше ординара], — добавляет собеседник редакции, — достаточно заметное наводнение, но не разрушительное». Для сравнения — при катастрофическом наводнении 1824 года, описанном пушкиным в «Медном Всаднике», вода поднялась более чем на 4 метра выше ординара.
Что будет завтра?
По словам Александра Колесова, усиление ветра начнется уже утром начнется заметное усиление ветра, что приведет к резкому повышению уровня воды. «Еще до 9 утра мы преодолеем отметку в 160 сантиметров [выше ординара], — объясняет собеседник редакции, — дамбу будут закрывать».
По словам главного синоптика города, весь день в Петербурге будет сильнейший западный ветер. «Так что максимум подъема воды [170–190 сантиметров выше ординара, — прим. Собака.ru] должен быть до обеда, и только к вечеру все это дело пойдет на спад».
Стоп, а как вообще возникают наводнения в Петербурге?
Для многих рек, в том числе сибирских, характерны паводковые наводнения, поясняет Александр Колесов. «Они случаются, когда тает снег и приходит большая вода, которая и затапливает территорию», — объясняет собеседник редакции.
В Петербурге все обстоит совершенно не так. «У нас не бывает половодья, Нева принимает всю воду: дождевую, талую, снежную — любую», — говорит Колесов. Наводнения в городе случаются как раз из-за сильного ветра, но, обязательно, дующего с запада.
«Для нашего города характерны нас именно нагонные наводнения, — поясняет Колесов. — Когда вода приходит с Финского залива: от Таллина, от Хельсинки и затапливает территорию Петербурга. Для этого необходим сильный западный, юго-западный, или северо-западный ветер».
Сейчас сложились как раз такие условия?
Так получилось, что в начало июля 2025 года как раз выдалось «идеальным» для наводнения. «Как раз сейчас идет западный циклон по наводнительной траектории, — объясняет Александр Колесов, — он проходит через Финляндию и Карелию. Финский залив и Петербург оказываются у него в южной части. В итоге в нашем район ветер усилится до 20–25 м/с».
«В итоге ветер гонит воду с запада на восток, в Петербург, — добавляет главный синоптик города. — Там как там глубоко, а у нас тут очень мелко. В итоге воде некуда деваться и она просто выплескивается через берега и затапливает город».
А почему такого обычно не происходит в июле?
Обилие циклонов, тем более дующих точно с запада — редкое явление для этого месяца. Как правило для середины лета даже в Петербурге характерны антициклоны, которые поддерживают жаркую и солнечную погоду. Условия для наводнений в городе обычно складываются в середине осени — ближе к октябрю–ноябрю.
«Этот год нестандартный, у нас циклон за циклоном, они проходят по разным траекториям и сейчас складывается так, что циклон идет по опасной траектории и более активный, глубокий с сильным ветром в тылу», — говорит Колесов.
Второе в истории июльское наводнение происходит из-за изменения климата?
Как полагает доцент кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский, связывать предполагаемый подъем воды 4 июля и изменение климата не стоит. «Конечно, ни о какой климатической статистике тут говорить нельзя, — говорит он, — просто в этом году под нужной траекторией проходит циклон в июле. Такое очень редко, но случается».
При этом, добавляет собеседник редакции, по мере обострения климатического кризиса количество наводнений в городе действительно растет. «В последний климатический период, то есть за 30 лет, прошло максимальное количество случаев поднятия уровня воды в Петербурге до соответствия уровня наводнений», — отмечает ученый.
Однако, продолжает Павловский, данные говорят о том, что наводнения стали чаще случаться не летом, на, наоборот, зимой. «Традиционно максимум случаев наводнения приходился на осень, сейчас — на зимние месяцы. Это, безусловно, свидетельствует о климатических изменениях. А то, что второй раз в истории вода поднимается в июле, это всего лишь редкое гидрометеорологическое событие», — заключил он.
А наводнения сейчас ведь не опасны?
Петербургская дамба специально построена для того, чтобы выдерживать куда более сильные наводнения. Подъем воды менее чем на два метра выше ординара не может принести городу сколько-нибудь заметного ущерба.
«Вода зальет пандусы на спусках к рекам и каналам, — говорит Александр Колесов, — к примеру пандус на Набережной Лейтенанта Шмидта точно зальет. В общем-то красиво будет в городе».
Однако красота эта безопасной все равно не будет, предупреждает синоптик. Угрозу таит как раз тот самый сильный ветер, который гонит воду из Финского залива. «Ветра в 20–25 м/с вполне достаточно, чтобы некоторые деревья начали падать, а ветки кое-где ломаться, — объясняет Колесов, — машины необходимо убирать и под рекламными щитами не гулять».
То есть такое может в ближайшее время повториться снова?
Как поясняет Александр Колесов, в прогнозах на ближайшие дни не видно, чтобы на город шел еще один западный циклон. «Нас в скором времени ожидает южный циклон, который принесет дожди. Но чисто западного атмосферного процесса, который как раз и приводит к наводнениям не просматривается. А дольше чем на неделю заглядывать не научно», — заключает главный синоптик города.
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