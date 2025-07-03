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Первое июльское наводнение за 160 лет предсказывают в Петербурге

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что это «первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени». Такие условия сложились из-за прохождения циклона, который принесет усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода.

Shutterstock.com

«Как уже указывал, за всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года.  После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — отметил Колесов.

Западный ветер будет усиливаться с завтрашнего утра и сохранится в течение большей части дня. И только к ночи 5 июля он начнет ослабевать. Ожидаются порывы ветра до 20-25 м/с на акватории Финского залива, Невской губы. Это создаст нагон воды к Петербургу. В самом городе ветер будет тоже достаточно сильный в порывах до 20 м/с.

«Наводнение ожидается в районе 6-9 утра 4 июля, максимум подъема воды вероятного наводнения до 170-190 см. будет несколько позднее до обеда. Так что КЗС придется закрывать, но высокую воду в Неве и каналах мы все равно увидим, так как сильный ветер этому будет способствовать. Ориентировочно до 130 -140 см уровень у водного поста Горный институт может подняться.», — сообщает синоптик.

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