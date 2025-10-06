Транспорт «обнимусь», скетинг-ринг и Слоновий двор: история Миллионной улицы с XVIII до XIX век

Миллионную иногда называют улицей разбитых сердец. Драмы здесь было предостаточно. Но появилась Миллионная еще на плане города, который подписал Пётр I Эта улица видела и первые омнибусы, и первые каменные дома на месте деревянных, и первое каменное мощение положили именно здесь.

Петербургская Сахара

Начнем изучение улицы мы не с домов, а с самого пустынного ее пространства — Марсова поля. Когда-то здесь был огромный плац без единой травинки. По нему гулял ветер и носилась пыль.

Устроено это поле было, конечно, не для посиделок с пикниками. Здесь проводили смотры войск и праздники в честь побед. Они обычно заканчивались фейерверками — «потешными огнями». От них и произошло первое название этого места — Потешное поле. Пётр I так сильно любил фейерверки, что прошел обучение и получил аттестат бомбардира, утверждавший: «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершеннейшего, осторожного и искусного огнестрельного художника». Император сам участвовал в таких потехах, запускал пиротехнические снаряды. Ему при надлежит фраза: «Лучше б те деньги на фейерверк потрачены были, чтобы народ в сей час великий плезир имел».

Фейерверки стали не простым развлечением — а высказыванием, политической рекламой и способом обучения простого народа. В XVIII веке фейерверки заменяли сегодняшний телевизор: в них могли рассказать о победе в каком-нибудь сражении или, например, познакомить с устройством мира по Копернику. Издавались даже журналы, где публиковались «программки» — пояснения к фейерверкам, над которыми работали лучшие ученые, в том числе и Ломоносов.